Más protestas contra el Gasolinazo y el Gobierno

Lunes, 23 de enero de 2017

Varios miles de personas marcharon en las principales ciudades del país en rechazo de las políticas económicas de Enrique Peña Nieto, quien vive sus momentos de popularidad más baja: según encuestas, casi el 70% de los ciudadanos desaprueba su gestión





Manifestantes de diversas organizaciones confluyeron este domingo en la plaza principal de la Ciudad de México para rechazar el aumento a los precios de las gasolinas, que entró en vigor con el año nuevo, mientras en otros puntos del país se realizaban protestas similares.



Varios miles de personas convergieron en la Plaza de la Constitución, conocida como Zócalo, y realzaron mítines por separado. No obstante, en las consignas de los manifestantes y en los letreros que portaban la demanda era la misma: "¡Fuera Peña!".





Con letreros de diversos tamaños y materiales los inconformes protestaron contra el alza a los precios máximos de las gasolinas y el diésel, de entre 14% y 20%, previa a la liberalización prevista para marzo.



Uno de los grupos, congregado en torno al asta de la bandera monumental justo en el centro de la explanada, escuchaba a unos jóvenes que deploraban la falta de cohesión de las protestas y propugnaban la coordinación del movimiento contra el alza.





Otros grupos se congregaron frente al Palacio Nacional y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sedes del Ejecutivo federal y del Gobierno de la capital, respectivamente.



Miembros de la organización Iglesias por la Paz, que aglutina a personas de diversos credos, también se manifestaron en demanda de "justicia social".





Aunque no se han divulgado cifras oficiales, fueron alrededor de 7.500 personas las que llegaron al Zócalo para manifestarse, constató EFE.



Otra movilización importante ocurrió en Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco, donde unos 10.000 miembros de sindicatos, organizaciones no gubernamentales y grupos civiles caminaron por las principales calles de la ciudad en rechazo de las políticas económicas del Gobierno.



Durante el recorrido se multiplicaron los gritos en demanda de la renuncia del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y la revocación del alza a las gasolinas.



También se efectuaron protestas en las capitales de Tabasco (Villahermosa), Morelos (Cuernavaca), Baja California (Tijuana) y Sinaloa (Culiacán), entre otros puntos del país.





Las manifestaciones contra lo que ha sido denominado Gasolinazo efectuadas este año han abierto un nuevo frente contra el Gobierno de Peña Nieto, que a dos años del fin de su mandato (2012-2018) vive sus momentos de popularidad más baja, ya que casi el 70% de los ciudadanos desaprueba su gestión, el nivel más alto desde que llegó al poder, según encuestas recientes.



