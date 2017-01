El récord que quebró Sampaoli como entrenador del Sevilla

Lunes, 23 de enero de 2017

El entrenador argentino consiguió la mejor primera vuelta en la historia del club andaluz





Apenas seis meses de trabajo le alcanzaron a Jorge Sampaoli para hacerse un sitio en más de 120 años de historia del Sevilla. El entrenador argentino quebró un récord que lo deja muy bien posicionado para la segunda parte del torneo español: cerró la mejor primera vuelta en la vida del club.



Por intermedio de un comunicado, el club de Andalucía celebró haber superado por primera vez la barrera de los 40 puntos luego de los 19 partidos que bajan la persiana a la primera mitad de la Liga de España.



El Sevilla venció de manera sufrida 4-3 al Osasuna en Pamplona y alcanzó la línea de los 42 puntos, producto de 13 victorias, 3 empates y 3 caídas. Esa performance lo ubicó como el segundo mejor equipo de la etapa inicial, a una unidad del líder Real Madrid.





Las estadísticas señalan que es el tercer equipo con más goles a favor de la tabla (42 contra 48 del Real Madrid y 47 del Barcelona) y el que mayor porcentaje de puntos como local ha conseguido (24 sobre 27 posibles).



"Números de locura", señalan desde el sitio oficial del Sevilla sobre lo desarrollado por los de Sampaoli. Este rendimiento mejoró lo hecho por Unai Emery en la temporada 2014/15 (39 puntos) y Juuande Ramos en el 2006/07 (38 puntos).



Además de Sampa, hay otros argentinos en el equipo dentro del campo de juego: Franco Vázquez (17 partidos), Nicolás Pareja (16 partidos), Gabriel Mercado (16 partidos), Luciano Vietto (15 partidos), Joaquín Correa (11 partidos) y Matías Kranevitter (9 partidos).



"Terminar con récord de puntos en la primera vuelta del torneo y siendo segundos nos llena de ilusión para todo lo que viene, que sin duda será muy complejo", afirmó el DT.