Vaz Torres ponderó el inicio de tareas en conjunto con TRANSNEA

Lunes, 23 de enero de 2017

El titular de la Dirección de Energía Provincial dijo: “Es un cambio enorme luego de tantos años de reclamos”.





Se beneficiará a San Luis del Palmar al vincularla con la Estación Corrientes Este y descargar parte de la demanda sobre la ET Santa Catalina.



El titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Enrique Vaz Torres, indicó que “es un hecho muy importante, por primera vez se abrió la puerta y pudimos sentarnos en una misma mesa con los representantes del sector y las autoridades nacionales”. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia se refirió de esta manera a las reuniones técnicas desarrolladas la semana pasada.



Este fin de semana, personal técnico y operarios de la DPEC llevaron a cabo tareas que beneficiarán a los usuarios de San Luis del Palmar y zonas de influencia. Ello fue anticipado en un reciente encuentro de funcionarios del área con periodistas quienes ratificaron la continuidad del reclamo contra la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino (TRANSNEA) por vía judicial y administrativa por cortes del servicio.

En la intervención reciente se realizaron tareas que permitirán la provisión de energía desde la Estación Transformadora (ET) Corrientes Este, acción que a su vez implica una descarga de la demanda sobre la estación Santa Catalina.

Se trata de una propuesta elevada y aprobada ante autoridades nacionales; y forma parte de acciones que se complementan con las que realizará en el corto y mediano plazo TRANSNEA en Santa Catalina.

“Se plantearon nuestras quejas y propuestas. Esta es una respuesta formulada por nuestros Técnicos, la Secretaría de Energía de la Provincia, que fue aceptada y ya la ejecutamos. Quedan tareas a realizar por parte de TRANSNEA en el corto y mediano plazo en Santa Catalina. Es un cambio enorme hacia Corrientes, después de años de reclamos”, manifestó el ministro Vaz Torres.

Se trata de una propuesta elevada por la Provincia ante las autoridades nacionales en las reuniones realizadas el 17 y 18 de enero en la capital correntina. Esta y otras acciones en conjunto con este trabajo de la DPEC, serán realizadas por TRANSNEA, configuran una respuesta a los planteos realizados por Corrientes ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y los ministerios de Energía y del Interior de la Nación.

El secretario de Energía de Corrientes, Eduardo Melano, había explicado que además deberán “volcar los ajustes y calibración de dispositivos para que funcionen como entendemos que tiene que funcionar”, y aclaró que “son inversiones de mediano plazo, son equipos que hay que fabricar, en no menos de seis meses estarán operando”, expresó el funcionario.

El sábado, para proceder con la derivación, se interrumpió la electricidad en San Luis del Palmar, Laguna Brava, Ruta 5 desde la rotonda de la Virgen y zonas de influencia para realizar la vinculación del Alimentador en 33 Kv “San Luis del Palmar” con la Estación Transformadora Corrientes Este.