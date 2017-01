Otro comercio asaltado a punta de pistola

Lunes, 23 de enero de 2017

Luego de que se denunciara el robo a una pollería días atrás, el sábado durante la tarde se produjo otro golpe.





Dos hombres ingresaron armados a la boletería de una conocida empresa de colectivos de larga distancia y, mediante amenazas, se fueron con la recaudación del día.

Ocurrió en la ciudad de Corrientes, por avenida Maipú al 37, entre Ex Vías General Urquiza y Lavalle.

Según se registró ante la Policía el atraco se produjo alrededor de las 16, momentos después de que la empleada de la boletería ingresó al comercio para desarrollar su rutina laboral.

Desde el mostrador, la joven vio que dos sujetos ingresaron al local. Como los malhechores no tenían la cara cubierta, en un primer momento la trabajadora pensó que se trataba de unos clientes.

Sin embargo, grande fue su terror cuando observó que uno de los sujetos extrajo un arma de entre sus prendas y la apuntó contra ella de manera intimidatoria.





Con tono amenazante, el ladrón le dijo que “se quede tranquila” y primeramente ordenó que entregue su celular personal, algo que la muchacha accedió ante el miedo de resultar herida de un impacto de bala.

Luego de esto la obligó a ingresar al baño del local. Allí quedó encerrada mientras los malhechores fueron hacia la caja registradora y tomaron el dinero que había sido recaudado durante la mañana de ese día.

Información a la que pudo acceder época, dio cuenta que el par de individuos se movilizaba en auto. No se descarta que existan otros malhechores implicados.

Lo insólito del caso es que la boletería está ubicada aproximadamente a una cuadra de la comisaría Tercera.

La Policía tomó nota del caso y comenzó la investigación, la cual, primeramente, está enfocada en obtener filmaciones para saber en qué se movilizaban los ladrones y el aspecto que tenían.

La avenida ya registró un robo similar durante el miércoles, alrededor de las 22.

En la intersección con la calle Roque Pérez, una pollería fue asaltada en su hora de cierre.

Según la dueña del lugar, durante el momento señalado un sujeto armado y con la cara tapada con un pasamontañas, irrumpió y mediante amenazas se llevó la recaudación del día, suma que llegaría a los 15 mil pesos según se comentó extraoficialmente.

Ya con el dinero en mano, el individuo salió a la vía pública donde lo esperaba un cómplice que estaba montado en una moto. Ambos ladrones escaparon con el rodado y se internaron a través de las calles del barrio Unión.



Intento fallido

En la ciudad de Santo Tomé, ladrones armados ingresaron a la casa del hijo de un comerciante quien tiene una distribuidora de carne. Los criminales, quienes eran dos, casi se salen con la suya de no ser por el padre de la víctima que vive al lado. Con un arma efectuó disparos de advertencia. Por fortuna, esto fue suficiente para que los malvivientes decidan huir sin concretar el robo.



Incendio



Una vivienda capitalina sufrió un foco ígneo, durante horas de la mañana, el que motivó la intervención de una dotación de bomberos que pudo hacer frente al fuego y extinguirlo en su totalidad. Pese a los daños materiales sufridos nadie resultó herido.

Las llamas se desataron durante el sábado a las 10:30.

Vecinos del barrio Santa Lucía, de la ciudad de Corrientes, notaron la presencia de humo en una vivienda ubicada por Pasaje Nisán al 3000. Ante ello se llamó al equipo de Bomberos.

Es así como un carro hidrante llegó hasta el lugar y, rápidamente, comenzaron las tareas por apagar el fuego que se había extendido dentro de una de las habitaciones y amenazaba con avanzar hacia otras partes del inmueble.

Los bomberos lograron extinguir el fuego para luego comenzar la tarea de registrar los daños sufridos. El informe de la Policía dio cuenta que entre los daños materiales se contabilizaron una cama destruida junto con colchones, electrodomésticos y prendas de vestir que se encontraban dentro de una habitación.

Si bien no se concluyó con la investigación de lo ocurrido, se presume que un cortocircuito pudo haber generado el foco ígneo.

Los trámites correspondientes fueron llevados en la comisaría seccional Primera, por asuntos de jurisdicción.