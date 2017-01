El Tottenham de Pochettino empató con el City

Domingo, 22 de enero de 2017

Igualaron 2-2. El local ganaba con goles de Sané y De Bruyne, pero la visita llegó a la paridad a través de Dele Alli y Son para seguir como escolta del Chelsea





Aunque está relegado en la pelea por el título de la Premier League, el Manchester City es siempre un rival de temer. Así lo demostró esta tarde ante el Tottenham de Mauricio Pochettino, que también dejó sentado que es un equipo fuerte y aguerrido. En un emocionante encuentro, igualaron 2-2 en el Etihad Stadium, por la fecha 22 del certamen inglés.



El primer tiempo tuvo al conjunto "Ciudadano" como amplio dominador de las acciones, aunque sin poder concretar las múltiples chances que generó. Sergio Agüero fue protagonista de varias de ellas acciones e incluso Pablo Zabaleta tuvo un remate de afuera del área que se fue cerca. El otro argentino en cancha, Nicolás Otamendi, también llegó a pisar el área rival, haciendo gala de la actitud ofensiva de su equipo.



En la segunda parte iban a llegar todas las emociones, con el arquero Hugo Lloris como actor determinante. El francés no tuvo una buena tarde bajo los tres palos del Tottenham y una serie de errores suyos derivaron en los goles del City.



A los tres minutos, Lloris salió al borde del área a cortar un pelotazo con la cabeza, pero falló en el despeje y la pelota le quedó a Leroy Sané, quien selló el 1-0. Cinco minutos más tarde, tras un centro bajo desde la derecha, el arquero no pudo embolsar el balón y Kevin De Bruyne aprovechó el descuido para marcar la segunda conquista.



Pero no por nada el Tottenham es uno de los mejores equipos de la temporada en el certamen inglés. El equipo de Pochettino mostró carácter y llegó al empate con los tantos de Dele Alli (a los 13') y Heung-Min Son (32').



Con el empate, Tottenham llega a los 46 puntos y se mantiene como escolta del torneo, seis unidades por debajo del único líder, Chelsea. El City, en cambio, suma 43 unidades y está en la quinta colocación, la última que permite clasificar a la Europa League.