Ataques de motochorros a la orden del día

Domingo, 22 de enero de 2017

Ocurrieron en plena siesta. Paraguayos sufrieron la rotura del cristal de una camioneta. En tanto una mujer fue despojada de su cartera.





Dos hechos de inseguridad se registraron en Capital, uno por avenida Independencia y calle Güemes. El otro en la esquina de España y San Martín. En ambos casos actuaron motochorros. Los damnificados no quisieron hacer denuncias.

El primero de los hechos tomó conocimiento personal policial de la seccional Decimonovena. Sobre avenida Independencia y su intersección con Güemes, cerca de las 15, una familia oriunda de la República del Paraguay sufrió la rotura del cristal derecho de su vehículo Toyota Corolla tipo combi.

Según manifestaron los damnificados a los efectivos, dos muchachos a bordo de una motocicleta de alta cilindrada rompieron el vidrio en momentos que aguardaban el cambio del semáforo en la zona.

La intención era sustraer algunas de las pertenecías de la familia pero sin embargo no pudieron lograr su objetivo.



Ambos delincuentes huyeron. Una mujer que iba de acompañante sufrió pequeños cortes en los brazos.

La denuncia no fue realizada porque “tenían poco tiempo y no les habían robado. Además la herida de la mujer no fue grave”, aseguró a época una voz oficial.



Arrebatos

Por otra parte, una mujer dio aviso a la Policía que en la intersección de calle San Martín y España, a las 15:20, fue víctima de un motochorro.

“La mujer, mayor de edad, contó que un muchacho a bordo de una moto de 110 centímetros cúbicos le sustrajo su cartera que contenía su teléfono celular y algo de dinero, pero no quiso acercarse a la seccional hacer la denuncia”, aseguró una fuente consultada sobre el caso.

Anoche, poco después de las 20:30 en la esquina de Bolívar y calle Córdoba, un peatón fue víctima de un motochorro quien le sustrajo sus pertenencias.

En ambos casos, personal de las comisarías de la jurisdicciones correspondientes iniciaron las causas de oficio.



Demorado



Tras concretar un orden de allanamiento se logró el recupero de elementos que fueron sustraídos de una vivienda.

Personal de Patrulla San Marcos junto con efectivos de la seccional Decimoquinta hallaron, en un domicilio ubicado por calle Gato y Mancha y 2 de Abril, un colchón inflable, un inflador, una pava eléctrica y una bicicleta rodado 26, objetos que fueron denunciados como robados.

El procedimiento se concretó a las 15:30 del jueves y se logró la demora del propietario del inmueble, un hombre mayor de edad quien quedó a disposición de la Justicia.

En la comisaría de la jurisdicción continuaron con las diligencias del caso.