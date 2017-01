El show de Tevez durante su presentación en Shanghai

Sábado, 21 de enero de 2017

En una distendida conferencia de prensa, el Apache reconoció cómo lograron sacarlo de Boca, confesó sus dificultades con el idioma y el público practicó cómo celebrarán sus goles en el estadio





Carlos Tevez armó una verdadera revolución en su desembarco en el Shanghai Shenhua. Luego de ser recibido por una verdadera multitud en el aeropuerto, ahora fue el turno de dar su primera conferencia de prensa como nuevo futbolista de la institución.



El argentino, fiel a su estilo, se mostró de una manera descontracturada, hizo reír a los presentes en varias oportunidades con sus respuestas y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar salir de Boca para ir al fútbol chino.



La bienvenida que recibió:



"Quiero agradecer el recibimiento, estamos muy felices con mi familia, mis hermanos y amigos. Fue un recibimiento muy bonito, estoy muy feliz de estar en Shanghai para demostrarles mi fútbol y tratar de hacer lo mejor para el club. La bienvenida que me dieron es un cariño que aún no me lo he ganado, espero poder hacerlo dentro del campo".



Sus dificultades con el idioma:



"El presidente me ha pedido anoche en una cena que sería bueno que diga algo en shanganes. Yo le dije que sí, que me quedaba practicando, pero no me salía en ningún momento".



"Me tienen que tener un poco de paciencia. Estuve siete años en Inglaterra y me costó hablar inglés".



Cómo lo convencieron para irse de Boca:



(Reuters)

(Reuters)

"La experiencia que viví cuando volví a Argentina la he vivido al cien por cien. Estaba muy contento y agradecido al club que uno es hincha. La bienvenida que me hicieron fue hacerme sentir en casa. Si bien hay muchos kilómetros de distancia, tomé la decisión porque Bruce (un dirigente del club) vino y me habló de manera sincera, que el club quiere seguir creciendo y que necesitaban a un jugador de calidad. Me ha convencido para venir. Es una inspiración grande, por eso estoy acá".



"Soy familiero. Para venir a China y el esfuerzo que uno tiene que hacer, me parece que es importante poder estar con ellos para luego poder rendir dentro del campo".



Los objetivos en esta nueva experiencia y cómo ve al Shanghai Shenhua:



(AFP)

(AFP)

"Es importante armar un equipo y que todo, a pesar que somos de distintos países y distintas culturas, es importante armar un equipo y que todos sepamos que jugamos en equipo. Lo importante es el equipo, no un jugador. Con Poyet vamos por el mismo camino, los dos apuntamos en armar el equipo, para luego darle alegrías a la gente".



"Uno cuando entra al campo de juego trata de hacer lo que uno hace. Amo este deporte, cada vez que lo hago trato de hacerlo de la mejor. No siento presión por jugar".



"La liga está agarrando fuerza, está creciendo, está siendo competitiva. Es un desafío lindo saber donde uno está parado. Queremos entrar a la Champions y hacer un buen papel".



"Schiavi me habló bien del club, de este lugar. Tengo una amistad grande con él y me dijo que iba a ser feliz acá. La ciudad me gusta y estoy cómodo".



Practicaron cómo celebrarán los goles de Tevez en el estadio:



La renovación de Messi en Barcelona:



"Messi tiene una cosa particular con Barcelona, nació ahí. Es su club, su casa. No creo que haya plata en el tema de la renovación. Es un tema de corazón, no creo que sea otra cosa. El día que se vaya, creo que irá a Newell´s, que es su casa".