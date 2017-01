Argentina va por el primer triunfo ante Uruguay

Sábado, 21 de enero de 2017

Tras el empate agónico ante Perú, la Selección tratará de sumar de a tres ante la “Celeste”. Arrancará a las 19:15 en Ibarra





Atractivo clásico rioplatense sub 20 tendrá la segunda jornada del grupo B en el Sudamericano que se desarrolla en Ecuador. Argentina, que le empató sobre la hora a Perú en el debut, se las verá con Uruguay, que no se sacó diferencias con Venezuela en su estreno.





Los chicos de Claudio Úbeda rescataron un punto valioso, cuando estaban en desventaja numérica por la expulsión de Cristian Romero. Lautaro Martínez, con un hermoso derechazo, puso el 1-1 ante los incaicos en una zona que arrancó muy pareja. La Albiceleste pretende sumar de a tres por primera vez, para encaminar la clasificación a la próxima ronda.





En lo que respecta a lo táctico, el estratega argentino pondría a Lisandro Martínez (Newell's) o Nicolás Zalazar (San Lorenzo), en reemplazo del chico de Belgrano que vio la roja. En la vereda de enfrente, Rodrigo Bentancur se llevará todas las miradas por ser un hombre conocido por sus rivales, aunque habrá que prestarle atención al delantero Nicolás Schiappacasse, que juega en el Atlético Madrid.



El historial marca que Argentina se impuso en seis ocasiones y Uruguay en once, con ocho empates. Mientras que en campeonatos sudamericanos, los charrúas fueron campeones siete veces, contra las cinco nacionales (Brasil es el máximo ganador, con once).



Rodrigo Bentancur es una de las cartas fuertes de los uruguayos (AFP)

Un rato antes, chocarán otros dos integrantes del grupo: Perú y Bolivia, desde las 19 y en el mismo escenario.



Probables formaciones:



Argentina: Ramiro Macagno; Nahuel Molina, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar, Julián Chicco; Lucas Rodríguez, Ezequiel Barco, Brian Mansilla; y Lautaro Martínez. DT: Claudio Úbeda



Uruguay: Santiago Mele; José Rodríguez, Agustín Rogel, Santiago Bueno, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Facundo Waller; Diego Rossi, Nicolás De La Cruz, Marcelo Saracchi; y Nicolás Schiappacasse. DT: Fabián Coito



Estadio: Olímpico de Ibarra (Ecuador)

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Hora: 21.15

Televisará: TyC Sports