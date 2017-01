Sergio Romero le dijo que no a Boca Sábado, 21 de enero de 2017 El arquero de la selección argentina se comunicó con representantes del club para informarle su decisión



Terminada la novela por Mariano Andújar, Boca se embarcó en otra historia que terminó con el mismo resultado. Esta vez fue Sergio Romero el nombre que agradeció el interés pero respondió negativamente.



El arquero de la selección argentina llamó a Guillermo Barros Schelotto para mostrar su satisfacción por la oferta, pero confirmó que se quedará en el Manchester United para intentar pelear el puesto con el español David De Gea.



El entrenador xeneize había reconocido este mediodía el contacto con el portero: "Está la posibilidad de que llegue Romero. Con la ausencia de (Guillermo) Sara buscaremos un arquero que acompañe el ascenso de (Axel) Werner y (Ramiro) Martínez. Hablé con él y quedamos en seguir conversando. Obvio que estando en el United te querés quedar, pero Boca tiene su peso específico". Finalmente, la contestación negativa llegó horas más tarde.





Chiquito vive un momento de inflexión en su carrera a los 29 años al conocer de la boca del propio Edgardo Bauza que deberá empezar a sumar minutos para no perder su puesto de arquero en Argentina. "Si no ataja en su equipo, va a ser complicado", advirtió el Patón. Romero arribó en julio del 2015 a Inglaterra, pero hasta el momento sólo sumó 18 partidos en el arco de los Red Davils.



Boca, por su lado, ya sufrió el segundo traspié en este rubro durante el actual mercado de pases. El primer apuntado fue Andújar, pero no hubo acuerdo con la directiva de Estudiantes de La Plata en el monto a pagar por el pase.