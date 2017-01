Horóscopo para hoy 20 de enero del 2017 Viernes, 20 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



No postergue sus impulsos artísticos. Gracias a esa persona, encontrará el camino para exponer su creatividad a través de la expresión.

Amor: Búsquese un tiempo para charlar con sus padres sobre ese tema que involucra a toda su familia.

Riqueza: Etapa ideal para realizar concreciones monetarias, no deje pasar esta oportunidad.

Bienestar: Céntrese en sus hijos y verá que pronto se olvidará de las tristezas internas.





Tauro



En esta jornada, deberá enfrentarse a problemas imprevistos. Usted tendrá toda la fuerza para hacerlo exitosamente.

Amor: Concurra junto a su enamorado a una agencia de viajes y reserve ese pasaje tan deseado para ambos.

Riqueza: Busque la forma de incrementar sus ingresos, si se encuentra limitado monetariamente.

Bienestar: Haga ejercicios, así logrará cambiar la postura corporal que hace tiempo lo tiene tensionado.



Géminis



Tenga cuidado con las palabras que utiliza para manifestar sus ideas. Sea más preciso, así los demás podrán comprenderlo.

Amor: Al final del día, procure esperar a su alma gemela con una sonrisa. Sea más cariñoso.

Riqueza: Organice mejor sus cuentas. Comprobará que está gastando más de lo que puede.

Bienestar: Respete las horas de sueño, de lo contrario, durante el día no podrá concluir con todas sus obligaciones.





Cáncer



Deje de quejarse y enfrente las situaciones como debe ser, de lo contrario, nunca podrá obtener los resultados esperados.

Amor: Será una noche en la que podrá disfrutar de la intimidad junto a su enamorado.

Riqueza: Obtendrá la posibilidad de desarrollar ese negocio que se venía gestando con trabas. No lo desaproveche.

Bienestar: Después de tanto, hallará la contención emocional que necesita hace días al lado de sus amigos.





Leo



Intente concretar sus sueños. La jornada será ideal para que inicie esas actividades que había postergado hace tiempo.

Amor: Su alma gemela le hará una propuesta que no esperaba. Acepte, la pasará excelente.

Riqueza: Obre con responsabilidad y exija otro tanto de quienes negocian con usted en sus proyectos.

Bienestar: Trate de ser más original en la vida, no sea tan conservador con sus ideas.





Virgo



Esté precavido en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados.

Amor: Llegará una persona nueva a su vida que le hará conocer el verdadero amor.

Riqueza: Prepárese, ya que su jefe le propondrá un puesto superior al que tiene actualmente.

Bienestar: Después de tantos excesos comestibles, le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa.





Libra



Momento ideal para que se fije nuevos objetivos y pueda ver la forma de no abandonarlos. Persevere en la vida.

Amor: Busque una nueva identidad en la pareja. Estabilice su vínculo amoroso.

Riqueza: Comente a sus jefes o compañeros las opiniones en el momento oportuno.

Bienestar: Vaya al supermercado y compre la cena para agasajar a la gente que más quiere en su casa.





Escorpio



Sepa que reflexionar lo ayudará a dominar sus emociones. Vivirá momentos donde no le será propicio dejarse ganar por su impaciencia.

Amor: Escuche a su corazón. Jornada propicia para enamorarse o comenzar una relación.

Riqueza: Por más que su presente económico es óptimo, mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias.

Bienestar: Disfrute de las cosas simples que le da la vida. Evite mortificarse por descansar.





Sagitario



Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida. En este día, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos.

Amor: Cuando discuta, pruebe con una actitud diplomática. Así, logrará revertir el enojo de su pareja.

Riqueza: Será el centro de atención en su lugar de trabajo. Su jefe le hará un reconocimiento laboral.

Bienestar: Nadie más que usted sabe qué es lo que realmente le pasa. Preocúpese por la salud.





Capricornio



Deje atrás todo aquello que es viejo y le genera daño recordar. Ilumine su interior enfocando la mente en cosas positivas.

Amor: Procure tener actitudes más románticas. Intente no reprocharle nada a su pareja.

Riqueza: Cuando salga de compras, pretenda ser más cauteloso con sus gastos. No use tanto la tarjeta.

Bienestar: Atrévase a cumplir sus deseos de viajar y conocer gente muy diferente a la habitual.





Acuario



Aprenda de las circunstancias que se le presentarán. Comprenda que no necesariamente lo inesperado es algo negativo.

Amor: Encontrará la estabilidad, tranquilidad y equilibrio con la persona que hace poco conoció.

Riqueza: Se acerca una etapa positiva que promete éxitos en sus emprendimientos. Una el impulso con la creatividad.

Bienestar: Intente frecuentar nuevos lugares que lo ayuden a recuperar su buen ánimo.





Piscis



Será una mañana para demostrar a los demás todas las fortalezas que lleva dentro. No dude ni un minuto si tiene que ponerlas en práctica.

Amor: Entréguese al amor sin reservas. Venus lo dotará de encanto y magnetismo.

Riqueza: Si busca empleo, llame a esa persona que le prometió brindarle ayuda profesional.

Bienestar: Rompa con el sedentarismo. Haga alguna actividad física y libere las endorfinas