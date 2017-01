Cassani destacó el despegue industrial de Santa Rosa

Viernes, 20 de enero de 2017

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, Pedro Cassani, fue recibido en la mañana del jueves, por el vice intendente, Ovidio Martin Martínez.



Durante el encuentro, el legislador provincial y el presidente del parlamento local mantuvieron un diálogo cordial, analizaron el crecimiento industrial de la localidad, y evaluaron cuestiones inherentes a las demandas de la población y las instituciones santarroseñas.



Tras visitar las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal, el líder de Encuentro Liberal (ELI) fue recibido en las oficinas del Concejo Deliberante por el vice intendente de Santa Rosa y el Concejal Hugo Aguirre. El diálogo avanzó sobre varios temas, entre ellos, la construcción de la primera central de bioenergía en el Parque Foresto Industrial de la localidad. En ese aspecto, Cassani destacó el crecimiento industrial de la zona y consideró que será un gran aporte a la generación de energía. Asimismo, manifestó su apoyo a los empresarios madereros y las instituciones locales.



Para Cassani, una de las prioridades para la región es alcanzar un nivel óptimo de industrialización, y, paralelamente, mejorar la accesibilidad a la educación, salud y servicios básicos para toda la comunidad.



“Hay un segmento de la sociedad, a las que no le llegó los efectos de las políticas sociales implementadas desde Nación, en los últimos 50 años. Llegó el momento, de que todos los correntinos, consensuemos una lista de necesidades más urgentes, y, en razón de ello, comenzar a resolverlas juntos… En esta zona, indudablemente, debemos generar el desarrollo industrial, con inclusión social, para que el crecimiento de los distintos sectores sea armónico”, dijo el Presidente de la Cámara de Diputados.



De la reunión participaron también el Ministro de Justicia, Dr. Jorge Quintana; el Sub Secretario de Justicia, Dr. Gabriel Matta; el Director de Promociones e Inversiones Turísticas, Lic. Horacio Pozo; el Sub Inspector General de Personas Jurídicas, Dr. Jorge Stadek; la Sra. Lorena Rigoni, a cargo de laAsociación Vecinal de Saneamiento (AS.VE.SA.); y otros referentes locales.