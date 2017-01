River perdió por penales ante San Pablo en la semifinal Viernes, 20 de enero de 2017 El equipo alternativo del “Millonario” igualó en tiempo regular sin goles, pero no pudo hacer pie en los penales. Deberá jugar el tercer puesto ante Vasco da Gama

Lo que expuso la primera etapa en Estados Unidos fue la fragilidad del equipo alternativo de River, que paró mayoría de suplentes a tal punto que la cinta de capitán la llevó Iván Alonso. Aunque ese honor duró poco: se lesionó al cuarto de hora y salió reemplazado por Lucas Alario.



Con anterioridad a ese hecho, Enrique Bologna le atajó un penal al peruano Christian Cueva, que se había generado por una falta del debutante Facundo Medina a los 2 minutos de juego.



El más movedizo en los 45 iniciales fue el ex Boca Andrés Chávez, quien malogró tres claros mano a mano, teniendo una gran respuesta de Bologna en dos de ellos. Para el final, un rebote que tomó Julio Buffarini para romperle el poste al Millonario.





El complemento sirvió para darle otra mala noticia a Marcelo Gallardo en este amistoso: Denis Rodríguez, que ingresó desde el banco, también salió lesionado y con lágrimas en los ojos. El partido en esta etapa no cambió desde el marcador y todo debió pasar a los penales.



Allí el San Pablo se impuso 8-7, a raíz de las fallas que tuvieron el Pity Martínez y Matías Moya desde los 12 pasos. Wesley había mantenido el suspenso al ejecutar su disparo afuera.



El sábado, desde las 17:15, enfrentará al Vasco da Gama en el partido por el tercer y cuarto puesto.



Formaciones:



River Plate: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Arturo Mina, Iván Rossi; Camilo Mayada, Nicolás Domingo, Dennis Rodríguez, Facundo Medina; Tomás Andrade; Rodrigo Mora e Iván Alonso. DT: Marcelo Gallardo.



San Pablo: Denis; Maicon, Breno, Rodrigo Caio; Julio Buffarini, Tiago Mendes, Wellington, Bruno; Christian Cueva, Araújo y Andrés Chávez. DT: Rodrigo Ceni.



Estadio: Al Lang Stadium (St. Petersburg, Florida)

Árbitro: Esteban Rossano.

Instancia: Semifinal