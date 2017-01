Argentina rescató un agónico empate ante Perú

Viernes, 20 de enero de 2017

El equipo de Úbeda dio el primer paso en Ecuador: igualó 1-1 con un tanto de Lautaro Martínez. Por el mismo grupo, también empataron Uruguay y Venezuela





La selección argentina Sub 20 consiguió rescatar un punto sobre el final tras empatar 1-1 ante Perú en el debut del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Ecuador. Lautaro Martínez, en el último minuto, marcó el gol del combinado nacional que le dio justicia al marcador.



La balanza se inclinó para el lado de Perú en la etapa inaugural, donde la Selección mostró un nivel aceptable intentando imponer una idea de juego asociado que en muchos momentos sufrió la problemática de un campo de juego en mal estado.



Roberto Siucho remató a los 10 minutos de partido desde afuera del área, su tiro se desvió en el defensor Juan Foyth y descolocó al arquero Ramiro Macagno. Desde la performance general, la primera parte fue equilibrada. Ezequiel Barco intentó convertirse en la manija de Argentina, pero no consiguió dar la estocada definitiva para quebrar al rival.





El complemento mostró una marcada reacción de los de Claudio Úbeda, que arrinconaron a los incaicos. Debió batallar, porque se perdió chances claras a lo largo de todo el segundo tiempo. El tridente ofensivo de Avellaneda desperdició sus chances: lo tuvieron Barco (Independiente), Mansilla y Martínez (Racing), pero no pudieron.



Para el final quedó el desahogo: combinación académica entre Mansilla y Martínez, quien enganchó para adentro y abrió el pie para anotar el empate sobre el cierre del compromiso.



Por el mismo grupo, y en primer turno, Uruguay y Venezuela igualaron 0-0 por lo que la zona tiene cuatro puntos. La próxima fecha para Argentina será el sábado ante los charrúas.



Formaciones:



Argentina: Ramiro Macagno; Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyth, Milton Valenzuela; Pedro Ojeda, Santiago Ascacibar; Lucas Rodríguez, Ezequiel Barco, Brian Mansilla; Lautaro Martínez. DT: Claudio Úbeda



Perú: Carlos Gómez; Ronaldo Andía, José Luján, Gianfranco Chávez, Marcos López; Bryan Reyna, Rudy Palomino, Martín Távara, Roberto Siucho, Fernando Pacheco; Adrián Ugarriza. DT: Fernando Nogara



Estadio: Olímpico de Ibarra

Árbitro: Carlos Orbe (Ecuador)