La Provincia retoma su agenda a pleno y se alista reunión de todo el Gabinete Viernes, 20 de enero de 2017 El gobernador Ricardo Colombi volvería hoy a la ciudad. Los organizadores de la Fiesta del Chamamé no descartan que esté para la inauguración. Pero desde su entorno más cercano creen que el mandatario recién pisaría el anfiteatro mañana.

El lunes habría una reunión con todos los funcionarios.







Por orden del gobernador Ricardo Colombi, todo el Gabinete provincial retomará plenamente sus actividades el lunes. Ese día está previsto que el mandatario reúna a todos los funcionarios para bajar línea de cara a lo que será el trabajo y la campaña electoral.

El mandatario retornaría hoy a esta ciudad, pero no tendría apariciones públicas al menos hasta mañana, confiaron desde su entorno.

Desde la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé, que empieza hoy, no descartan que Colombi esté en la inauguración, aunque no es lo que acostumbra. En todos estos años el mandatario esperó hasta la segunda o tercera jornada chamamecera para mostrarse en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Lo que sería un hecho es que lo primero que hará Colombi al volver de sus vacaciones será reunir a todo su Gabinete para apuntalar el trabajo de gestión y la campaña electoral. Eso sucedería el lunes. La orden oficial es que “todos” estén a disposición ese día.

Hay que recordar que el Gobierno deberá definir un candidato a suceder a Colombi en marzo, según el plazo que el propio oficialismo estipuló.

Este año habrá elecciones en todo el país y en la provincia se votará además para gobernador.

Además está previsto que Colombi se reúna con Macri el 2 de febrero para discutir la coparticipación federal.

En realidad es una reunión convocada por el Jefe de Estado para todos los gobernadores, ya que persiste el malestar por los 25 mil millones de pesos que Nación giró a Buenos Aires.

Lo cierto es que Colombi retoma su agenda de trabajo con varios temas pendientes respecto a la distribución de recursos. Antes de tomarse unos días de descanso, el mandatario confirmó que Corrientes también accederá a la devolución del 1,9 por ciento de coparticipación que se destinaba a la Afip, y que este mes se resolvería cuándo se firmará el acuerdo.

Ahora se suman las reuniones en febrero para analizar un nuevo esquema fiscal que también repercutirá en las arcas provinciales.

Colombi debe definir quién será su sucesor y además oficializar si desdoblará las elecciones legislativas con la posibilidad de adelantar los comicios al mes de mayo.