Argentina arranca la defensa del título ante Perú

Jueves, 19 de enero de 2017

El equipo de Úbeda dará su primer paso en Ecuador frente a los incaicos, por el grupo B. Arrancará a las 21:15







Para emular las grandes proezas conseguidas por los históricos equipos de Pekerman y Tocalli, Argentina tendrá que comenzar con el pie derecho frente a Perú, en su debut por el Sudamericano Sub 20 que se juega en Ecuador. En la ciudad de Ibarra, dará el puntapié inicial al grupo B, compuesto también por Venezuela, Uruguay y Bolivia.



Con figuras de la talla de Santiago Ascacibar, Ezequiel Barco y Lautaro Martínez, quienes dan sus primeros pasos en Estudiantes, Independiente y Racing, respectivamente, la Selección es favorita para quedarse con la zona y potencial candidato al título en un certamen clasificatorio para la Copa del Mundo que se jugará a partir de mayo en Corea del Sur (irán los mejores cuatro).





La idea de Claudio Úbeda pasa por tener una identidad de juego definida, con la verticalidad como uno de las principales características. "No sólo queremos formar jugadores de Selección, sino hombres de Selección", explicó el ex jugador de Racing, previo a la primera prueba oficial que tendrá como estratega en las juveniles nacionales.



En el estadio Olímpico de San Miguel de Ibarra (a poco más de 100 kilómetros de Quito) se presentará la Albiceleste, que defenderá el título que consiguió hace dos años en Uruguay.





Argentina está tercero en la tabla histórica de campeonatos, con un total de cinco. Uruguay está arriba con siete y Brasil lidera con 11. Los peruanos nunca pudieron disputar un mundial en esta categoría y ni siquiera lograron ubicarse en el podio de algún torneo: van por la hazaña.



Probables formaciones:



Argentina: Ramiro Macagno; Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyth, Milton Valenzuela; Pedro Ojeda, Santiago Ascacibar; Lucas Rodríguez, Ezequiel Barco, Brian Mansilla; y Lautaro Martínez. DT: Claudio Úbeda



Perú: Ángel Zamudio; Ronaldo Andía, Aldair Fuentes, Gianfranco Chávez, Marcos López; Mark Estrella, José Cotrina, Martín Távara, Roberto Siucho, Relly Fernández; Adrián Ugarriza. DT: Fernando Nogara



Estadio: Olímpico de Ibarra

Árbitro: Carlos Orbe (Ecuador)

Hora: 21.15

Televisará: TyC Sports