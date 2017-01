Dijeron que el fernet es "la bebida más intomable del mundo"

Jueves, 19 de enero de 2017

Una provocador artículo desató una ola de críticas por parte de los usuarios argentinos en Twitter





Un interrogante encendió la polémica: "¿Es el fernet la bebida más intomable del mundo?". Con esa pregunta se titula un artículo que publicó días atrás el portal estadounidense Market Watch. La nota, firmada por el periodista Charles Passy, no fue tolerada por los usuarios argentinos, que respondieron con un sinfín de ocurrencias en Twitter.



"Sabemos que hay muchos fans del fernet, gente sofisticada que dice apreciar su sabor difícil. Yo no soy uno de ellos. Para mí, tomar fernet es como tomar cera para zapatos con gusto a menta, y con esto estoy siendo un poco injusto con la industria de la cera para zapatos", dice la reseña.



Sin embargo, Passy reconoce que "hay gente que realmente lo disfruta". "A los italianos les gusta después de cenar, dicen que ayuda a calmar el estómago. Los argentinos lo mezclan con gaseosa cola", señala.





No es la primera vez que la popular bebida llama la atención de un medio internacional. Hace pocos años, CNN cuestionó la pasión de los argentinos por el Fernet. "Para algunos paladares, el licor italiano increíblemente amargo es peor que el jarabe para la tos", destacaba la cadena.



Por su parte, el prestigioso periódico The New York Times consideró al fernet-cola un producto del "espíritu rebelde" de los cordobeses.