Se revolucionó el aeropuerto con llegada de Tevez Jueves, 19 de enero de 2017 El delantero argentino desató la euforia del público del Shanghai Shenhua, que cantó por la llegada del ex Boca





Como suele suceder en cada club que desembarca, Carlos Tevez desata una pasión desenfrenada en los hinchas. Y su llegada al Shanghai Shenhua no fue la excepción. Centenares de chinos se agolparon en el aeropuerto de la ciudad para recibirlo.



Con un ramo de flores en su mano, y con varios fanáticos luchando por burlar la seguridad para poder sacarse una foto con el futbolista, el Apache armó su propia revolución en la antesala a la conferencia de prensa que brindará en las instalaciones del club.



La entidad asiática, que convertirá al ex Boca en el mejor pago del planeta, contrató al delantero con el claro objetivo de dar pelea en la Champions de Asia. El conjunto comandado por el uruguayo Gustavo Poyet debe superar el repechaje para ingresar a la fase de grupos.





Tevez, que compartirá equipo con los colombianos Gio Moreno, Freddy Guarín, el senegalés Demba Ba (se encuentra lesionado) y el nigeriano Obafemi Martins, luego de ser presentado de manera oficial, viajará a Okinawa, Japón, para sumarse a la pretemporada.