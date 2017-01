La foto ratonera de Cande Tinelli, casi al desnudo

Jueves, 19 de enero de 2017

La joven lució sus tatuajes a través de Instagram con una imagen de ella en microbikini





Siempre provocativa, Candelaria Tinelli hizo arder las redes sociales con una foto de ella, casi al desnudo, luciendo los tatuajes de su cuerpo, con una microbikini.



La imagen la subió la hija del conductor a la red social Instagram y para provocar aún más, se puede ver cómo se levanta la malla.





Hace unos días, la joven había subido a las redes varias selfies hot desde la cama, en Punta del Este, donde se encuentra tomando unos días de descanso.



Aunque su pasión por los tatuajes no es nueva y hace años que lleva sumando dibujos a su cuerpo, hace un mes la hija de Marcelo Tinelli redobló la apuesta y sorprendió con un blackwork que cubre todo su cuello.



Tras aquel último tatuaje las críticas no tardaron en llegar, pero a ella poco le importó: "¡Gracias! A todos, que me dedicaron mucho de su tiempo siempre. No solo aquellos que se pusieron a hacerme memes, y me hicieron el, sino a todos los que me escriben con tanta buena onda".