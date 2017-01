"Creo que decidí jugar la carrera por el poder"

Jueves, 19 de enero de 2017

La diputada del GEN reconoció que necesita “construir un espacio de poder para llevar adelante mis ideas”





A pesar del fuerte acercamiento que se construyó entre Massa y Stolbizer durante 2016, se demoran las definiciones sobre el futuro político de ambos, aunque se siguen deslizando señales. Ahora, la diputada del GEN afirmó: "La relación que construimos puede terminar en una alianza, claro que sí".



De todos modos, volvió a aclarar que no habrá decisiones en lo inmediato: "Vamos a hablar de esto en marzo en el GEN y en abril lo discutiremos con Massa". En ese sentido, detalló: "Nunca hablé con Massa de armar una lista ni nada", y agregó: "El que lo conoce sabe que decide las cosas el último día".



Durante la entrevista en La Nación + también reivindicó su pertenencia partidaria: "Yo no me voy con los renovadores, yo tengo mi partido".







Además, Stolbizer resaltó el vínculo construido con el líder del Frente Renovador: "Construimos un espacio político que me permite llevar adelante las ideas que tengo". Al respecto, dejó una autocrítica sobre su última campaña para la presidencia: "Me pregunté si no cometí un pecado de soberbia por pensar que mis ideas son las mejores, y después nadie me vota. Entonces es importante que pueda bajar la soberbia y decir que puedo juntarme con otros y enriquecerme".



En consecuencia, la diputada llegó a una conclusión de cara a la inminente carrera electoral para las legislativas de este año: "Es posible que haya decidido jugar la carrera por el poder con Massa".



Finalmente, la dirigente de Progresistas remarcó: "A pesar del mal resultado electoral que tuve, no me arrepiento de nada", aunque insistió con que ahora la necesidad es "construir un espacio de poder que me permita llevar adelante las ideas que tengo".