Aprueban un medicamento a base de marihuana en Brasil

Miércoles, 18 de enero de 2017

En un hecho inaudito en su historia, el país vecino registró un compuesto medicinal elaborado a partir del cannabis, que ya se comercializa en diversas locaciones del mundo.

Para qué sirve el llamado Mevatyl



En varias partes del mundo está autorizado el uso de la marihuana como contenido medicinal. Ahora también en Brasil. El gobierno local aprobó este lunes el registro del primer medicamento a base a la sustancia indicado para pacientes con esclerosis múltiple, en un nuevo paso para facilitar remedios hechos a partir del cannabis pese a estar en contra de su legalización.



El spray llamado Mevatyl, que ya se comercializa en 28 países como Estados Unidos, Alemania o Israel bajo el nombre comercial de Sativex, contiene tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), dos componentes obtenidos de la marihuana.



"Es el primer medicamento registrado en el país a base de Cannabis Sativa", destacó en un comunicado la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), subrayando que sólo los mayores de 18 años podrán obtenerlo bajo receta médica.





En enero de 2015, el gobierno comandado por la izquierdista Dilma Rousseff ya había sacado al cannabidiol de la lista de sustancias prohibidas, al reconocer que no había registro de dependencia relacionada con su uso y que, por el contrario, estudios científicos revelaban que la sustancia ayuda al tratamiento de enfermedades como la epilepsia grave.



En el caso del Mevatyl, que se fabrica en Reino Unido, Anviasa aseguró que está demostrado que ofrece una mejoría "clínicamente significativa" en los espasmos causados por la esclerosis múltiple y que su dependencia es "improbable". Sin embargo, la institución no permite su uso a menores de 18 años por la "ausencia de datos de seguridad y eficacia para pacientes de esa franja de edad".



El gobierno conservador de Michel Temer, que asumió formalmente el poder en agosto de 2016 tras el impeachment de Rousseff, no se ha pronunciado por un cambio en la política prohibicionista de drogas en el gigante latinoamericano.



Con información de AFP