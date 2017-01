El ex novio roció con ácido a la finalista de Miss Italia Martes, 17 de enero de 2017 La sorprendió cuando llegaba a su casa y le arrojó un líquido en la cara. "No me importa quedar desfigurada, sólo quiero recuperar la vista", dice la modelo Gessica Notaro desde un hospital.





Es bella, joven y exitosa. Pero se suma a la extensa lista de mujeres que denuncian violencia por parte de sus parejas. Ella es Gessica Notaro, una modelo de 28 años que fue Miss Romagna y finalista en la edición del 2007 de Miss Italia. Su presente es menos glamoroso y mucho más indignante: se está recuperando tras haber sido agredida con ácido por su ex novio.



La joven acusó a Jorge Edson Tavares --de 29 años y originario de las Islas de Cabo Verde-- de ser quien hace unos días le arrojó ácido en el rostro tras esperarla escondido fuera de su casa. Ambos se conocieron hace unos tres años en el Acuario de Rimini, donde trabajaban juntos. La relación terminó en mayo del año pasado por decisión de la joven.



El hombre está en prisión preventiva. Aunque él niega los cargos, es sabido que tiene antecedentes. Gessica ya lo había denunciado en el pasado por otras agresiones, tanto es así que la justicia italiana le había prohibido acercarse a menos de 50 metros de su ex novia.



Según lo difundido por la agencia ANSA, la modelo está internada en un hospital para quemados de la ciudad de Cesena. Sus condiciones están mejorando pero --precisan los médicos-- corre el riesgo de perder la vista, sobre todo en un ojo.



El tema ocupa gran espacio en los medios italianos. Uno de ellos, Il Resto del Carlino, logró hablar con la modelo. "No me importa quedar desfigurada. Sólo quiero recuperar la vista. De un ojo veo y ya me siento feliz", contó.



También dio detalles sobre lo que pasó ese día. "Eran poco más de las once de la noche cuando llegué a la puerta de casa con mi coche y en compañía de mi actual novio. Al llegar a la entrada, nos despedimos y él se bajó", explicó. Mientras abría la puerta del garaje, se encontró con su ex. "Lo ví, ví a Eddy que llevaba en la mano una botella de plástico. Iba vestido de negro. No dijo una palabra. Me lanzó un líquido encima y salió huyendo", relató la víctima.



"La piel comenzó a arderme. Afortunadamente llevaba puestas las gafas y el gorro, sino podría haber sido aún peor", detalla. Agrega que salió corriendo para perseguirlo, "pero la vista se me nublaba cada vez más". Entonces decidió tocar el timbre de su casa. "Mi madre bajó en pijama. 'Eddy me tiró ácido', le dije, y nos fuimos rápidamente al hospital", concluye Gessica desde la habitación donde sigue internada.