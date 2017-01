Una pareja y su hijo cumplen años el mismo día

Martes, 17 de enero de 2017

Una pareja en Estados Unidos no tiene problemas para recordar el cumpleaños del otro o el de su hijo porque es el mismo: el 18 de diciembre. La probabilidad de que suceda esto es una en 133.000, de acuerdo con expertos en estadística. La cifra es mucho menor comparado con la probabilidad de que nos alcance un rayo alguna vez en la vida, que es de una entre 12.000.



Luke y Hillary Gardner dicen que nunca planearon el embarazo para que su hijo, Cade Lee Gardner, naciera el mismo día que ellos. En entrevista telefónica, Luke Gardner, quien es asistente del pastor en una iglesia bautista en el noreste de Mississippi, dijo que usando una app en su teléfono su esposa calculó que daría a luz el 15 de diciembre, tres días antes del cumpleaños de ellos dos. Su obstetra hizo el cálculo para el 19 de diciembre.



Fue entonces que la pareja de Baldwyn, Mississippi, hizo algunos ejercicios para tratar de apresurar un poco al bebé. Si funcionaron o no esos ejercicios, Cade nació a las 10:01 de la mañana del 18 de diciembre, exactamente 27 años después que sus padres.



"Hillary es exactamente seis horas mayor que yo", dijo Luke Gardner. Ella nació a las 8:10 a.m. y su esposo a las 2:10 de la tarde el 18 de diciembre de 1989.





"Eso da como resultado .0000000751: siete ceros y luego 751" o 7,5 en un millón, dice Solanky, lo que se traduce en más o menos una oportunidad en cada 133.000. Los expertos dicen que esto minimiza factores como los años bisiestos y el hecho de que los nacimientos no son parejos en todo el año.