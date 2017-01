El mensaje de Gallardo a Montoya y Rosario Central

Martes, 17 de enero de 2017

Las negociaciones por el mediocampista “canalla” están llegando a su fin y el “Muñeco” opinó al respecto





River lo pidió primero, Boca se metió en el medio y el Genoa apareció como la opción más viable para Rosario Central, que ve con mejores ojos transferir a Walter Montoya al exterior. Sin embargo, esta historia no está cerrada y parece que su destino estará en Italia o Núñez.



Mientras se afinan los números y corre el reloj (esta semana se tomaría una decisión), Marcelo Gallardo habló a la distancia -desde Orlando- y dejó bien clara su postura. "Es difícil cuando hay varias opciones, aunque no sé qué grado de realidad tienen las otras posibilidades", deslizó el entrenador millonario, dejando entrever que duda de la firmeza de la propuesta de los europeos.



Además, amplió su visión: "Escuché opiniones de dirigentes, representante y el futbolista, no debe ser fácil para él. Hay mucha gente en el medio que opina y te traza una carrera… Esto va más allá de la voluntad del futbolista". En tanto, el Muñeco pidió una resolución rápida del asunto y dio a entender que no irán por otra alternativa en caso de caerse esta incorporación.





"Hay que tener mucha personalidad para venir a jugar a River, un club prestigioso que volvió a los primeros niveles en los que había estado", fue el mensaje del estratega riverplatense para el chaqueño de 23 años.



Y en cuanto a la chance de irse al club genovés, expresó en ESPN: "No hay muchos equipos en el mundo que generen y brinden las posibilidades que da River. A mis jugadores les digo que no vayan a cualquier lugar de Europa porque van a extrañar".





LA CUENTA PENDIENTE DEL SEMESTRE PASADO

"Hubiéramos querido estar un poco más cerca de la pelea a esta altura. Perdimos puntos contra rivales con los que mostramos superioridad. Ese fue nuestro déficit, más allá de los grandes objetivos que cumplimos: la Recopa y la Copa Argentina"