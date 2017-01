La Juventus cambió su escudo y generó polémica

Martes, 17 de enero de 2017

El equipo de Turín presentó un nuevo logo, que abrió la polémica y generó gran cantidad de bromas de los aficionados al fútbol en la web





La Juventus de Italia ha presentado su nuevo escudo, que rompió los moldes habituales de los logotipos de los clubes de fútbol y que empezará a ser parte de su camiseta desde la próxima temporada. El cambio radical de su insignia ha generado críticas y burlas en las redes sociales.



La Vecchia Signora, considerado uno de los clubes más grandes del mundo, dio a conocer su nueva imagen en una ceremonia en el Museo de Ciencia y Tecnología de Turín con el lema "Black and White and more" (Blanco, negro y más), donde estuvieron presentes las estrellas del primer equipo, dirigentes, cuerpo técnico y algunas celebridades, como la modelo Emily Ratajkowski.





Durante la presentación, el presidente Andrea Agnelli comentó las claves sobre la modificación de su símbolo, que es —a grandes rasgos— una letra J. "Necesitábamos cambiar nuestra piel. El nuevo logo define un sentido de pertenencia y un estilo de comunicar nuestro modo de ser", explicó.







Según un comunicado en el sitio web de la institución, el nuevo escudo tiene tres claves: "El nuevo logo, que se usará a partir de julio de 2017, representa a la Juventus en su esencia: las franjas de la camiseta, el Scudetto de la victoria y la J del nombre".



Una ola de críticas y bromas con ingeniosos memes



Además de la presentación ceremonial, el club italiano hizo una extensa campaña en las redes sociales, donde se exhibieron fotos del evento. La mayoría de las publicaciones fueron criticadas por los fanáticos del equipo, quienes mostraron su descontento con la modificación del símbolo de la entidad.



Y, como no podía ser de otra maneras, los usuarios aprovecharon para burlarse del elenco turinés con ingeniosos memes sobre el emblema que sustituirá el utilizado desde la temporada 2004-2005: