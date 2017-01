Diego Maradona negocia para volver a Napoli Martes, 17 de enero de 2017 En las últimas horas, el ex entrenador de la Selección argentina mantuvo contactos con Aurelio De Laurentiis



Diego Armando Maradona es considerado como un Dios en Nápoles, tierra en donde desplegó una de sus mejores versiones futbolísticas y conquistó dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa UEFA. Una prueba de ello fue lo sucedido ayer en el teatro San Carlo, donde más de 1300 personas se reunieron para repasar su carrera futbolística.



Tras este compromiso, viajó a Florencia, para decir presente en la gala del Hall of Fame. Si bien el ex entrenador de la Selección argentina ya fue distinguido en el pasado, nunca había dicho presente en la ceremonio.





Bajo la atenta mirada de Giuseppe Bergomi, Paulo Roberto Falcão, Claudio Ranieri, Silvio Berlusconi y Paolo Rossi (los nuevos integrantes de este selecto lugar), el argentino subió al escenario y fue entrevistado por los conductores del evento.



Además de disparar nuevamente contra Gonzalo Higuaín y elogiar a Lionel Messi y Paulo Dybala, el Diego reconoció que podría regresar a su amago club: "Lo he hablado con el presidente ayer, quien me invitó a asistir al enfrentamiento contra el Real Madrid".



El propio Aurelio De Laurentiis, en la previa a "Tres veces diez", reconoció que esta posibilidad es más que una simple idea. Su intención es la de que Maradona se convierta en "el embajador de Napoli en el mundo". Igualmente, aclaró que primero el argentino debiera solucionar sus problemas con el fisco italiano.