El City y Guardiola preparan una impresionante oferta

Martes, 17 de enero de 2017

La renovación con Barcelona se dilató más de la cuenta y el conjunto inglés planea ingresar a la discusión por el rosarino





En reiteradas ocasiones, Manchester City ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de poner dinero en el mercado de pases. Para la prensa inglesa, su próximo objetivo es más que ambicioso: pretende contratar a Lionel Messi en una cifra récord.



Según el diario británico The Sun, la dirigencia del elenco ciudadano se puso en contacto con Barcelona para mostrarle su interés en contratarlo y recibió una especie de guiño. Si bien los españoles no le pusieron precio al argentino, expresaron estar dispuestos a escuchar una oferta por el '10'.





Todo esto sucede en el marco de una dilatada y extensa negociación por parte de los catalanes para intentar lograr la extensión del contrato de la Pulga, el cual finaliza en junio de 2018.



Aunque aún no hicieron un ofrecimiento formal, este medio afirma que el City no tiene problemas en poner más dinero que el que utilizó el United para sacar a Paul Pogba de Juventus. Especulan con una cifra cercana a los 120 millones de euros y un salario de hasta 900 mil euros por semana.





Los ingleses busca seducir a Messi con un monto que no está dispuesto a pagar el Barcelona y darle la oportunidad de reencontrarse con Pep Guardiola y compartir el campo de juego con su amigo Sergio Agüero.



Vale mencionar que, dentro de este escenario de incertidumbre, ofertas no le han faltado al argentino. Además de la intención de los catalanes de retenerlo y de los ingleses para contratarlo, la Pulga también recibió sondeos desde Manchester United y el fútbol de china.