Rosario Central entrenó con su propia ropa y sin el DT

Martes, 17 de enero de 2017

El predio de Arroyo Seco quedó totalmente anegado. La utilería y el entrenador Paolo Montero tardaron varias horas en llegar al lugar adonde se trasladó la práctica del “Canalla”





Las intensas lluvias de los últimos días provocaron el desborde de ríos que inundaron diversas zonas de la provincia de Santa Fe. La ciudad de Rosario y sus alrededores también resultaron afectados y el plantel de Central debió afrontar las consecuencias en la práctica de este lunes.



En horas de la mañana, se informó que el entrenamiento se trasladaría a un predio privado en la localidad de Funes, debido a que el agua había afectado seriamente las instalaciones que el club tiene en Arroyo Seco, lugar en el que "El Canalla" suele hacer sus trabajos.



"Tuvimos que contratar un complejo de canchas de césped sintético", confirmó el presidente de Central, Raúl Broglia, al programa "Nuevos Aires" de Radio Rivadavia.





Las lluvias hicieron que la entrada y salida de Arroyo Seco se hiciera imposible ya desde la tarde del domingo, por lo que la camioneta encargada de trasladar los bolsos de utilería no pudo utilizarse este lunes. Por esta razón, los jugadores debieron practicar con su propia ropa.



Pero las complicaciones no se limitaron al cambio de escenario. El flamante entrenador del equipo, Paolo Montero, no pudo llegar a tiempo al entrenamiento por la inundación.



El uruguayo, que llegó hace solo unos días a Rosario tras desvincularse de Colón de Santa Fe, está alojado en el hotel que se encuentra dentro del predio de Arroyo Seco, donde el plantel suele hacer sus concentraciones previas a los partidos. La gran cantidad de agua en los alrededores hizo que su traslado hacia Funes se viera demorado.