Policía acusado de abigeato dijo que le armaron la causa

Lunes, 16 de enero de 2017

El oficial Diego Aguirre rompió el silencio y apuntó contra el juez y el fiscal porque sostiene que “me hicieron una camita”.



Sostiene que detrás del hecho hay “cuestiones políticas” y advierte que recurrirá al Superior Tribunal de Justicia.







El oficial principal Diego Aguirre y su hermano el suboficial Pablo Aguirre, permanecen detenidos en la comisaría Segunda de Esquina, por una causa de abigeato. Ambos eran efectivos de la localidad de Pueblo Libertador, en el departamento Esquina.

El oficial Aguirre habló ayer con El Litoral y aseguró que “mi hermano y yo somos inocentes, nos estamos comiendo un ‘garrón’ y lo que es peor ya no sé qué pensar y temo por nuestras vidas”, enfatizó.

Aseguró que cuenta con las pruebas suficientes para dejar en clara su inocencia por los hechos que son acusados y que habrían ocurrido el 21 de diciembre pasado.

“En esa oportunidad yo había iniciado una causa de oficio por supuesto abigeato, ya que había detectado irregularidades en animales que fueron traídos al matadero municipal”, resaltó.

Sin embargo “me encontré de golpe con que empezaron a armarme una causa y me enteré después que ‘me hicieron la camita’. Pasa que de fondo hay cuestiones políticas. Por ejemplo uno de los que metí preso por abigeato es el cuñado de un ex intendente del Partido Nuevo”.

Sin embargo no se quedó con eso y agregó que “la persecución del juez de Esquina viene desde hace tiempo y yo me hago cargo de lo que digo. Pasa que hace lo que quiere y nadie se anima a denunciarlo”.

Luego puntualizó que “cuando salga de aquí voy a irme hasta el Superior Tribunal de Justicia para pedir que lo aparten porque tengo pruebas suficientes para acusarlo por todas las irregularidades que vino cometiendo.

Voy a pedir por el juez y también por el fiscal, porque ambos van a tener que rendir cuenta”, enfatizó.

Insistió en que “estoy preso de manera injusta. Tengo testigos de cada cosa que digo. Tengo también documentaciones de cada accionar y es por eso que estoy seguro.

Lo que más me duele de esta situación, es que tengo una reputación intachable y ahora me echan todo por tierra.

Son muchos años que trabajo para la Policía y siempre con honores. Recibí varias felicitaciones por mis actuaciones. Y ahora estoy con un sumario administrativo de la fuerza policial. Esto es lo que más me duele de toda esta situación”, recalcó.

Además expresó que “tengo gracias a Dios y a mi padre un buen pasar económico. No soy rico, pero tengo muchas cosas que me heredó papá. No tengo necesidad de meterme en estas cosas”, insistió.

En cuanto al hecho en sí ocurrido el 21 de diciembre último, sostuvo que “sé perfectamente que manipularon al sereno del matadero para que declare lo que dijo. Pero más allá de todo, tengo todas las pruebas que respaldan mi inocencia. Esto es claramente una persecución del juez y el fiscal”, cerró.