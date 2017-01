Dengue: Agentes sanitarios intensificarán controles

Sábado, 14 de enero de 2017

Desde el Ministerio de Salud se comenzó el jueves con la promoción en playas y barrios para volver a colocar ovitrampas y se hará pesquisa de febriles.



La semana próxima también pondrán trampas por leishmaniasis en los barrios y localidades donde hubo brotes, como en Río Paraná, San Cayetano y Riachuelo.







Por el recambio turístico y la proximidad de las fiestas populares, desde Salud Pública se acentuarán los trabajos de control vectorial a partir del próximo lunes. Además, sostuvieron que aumentó la cantidad de mosquitos, algo habitual en esta época del año.

“Vemos en los barrios que ha aumentado la cantidad de vectores. Los mosquitos se encuentran con un clima propicio para reproducirse. Con las lluvias queda agua en recipientes donde colocan los huevos y estos luego se convierten en adultos en sólo tres días, mientras que en invierno tardan quince días”, dijo a El Litoral el jefe del Departamento de Rabia, Vectores y Roedores de la Subdirección de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Luis Insaurralde.

Respecto a las tareas que están realizando en estos días en la ciudad, comentó que “el jueves comenzó la promoción de cuidados ante el vector en las playas, y se entrega folletería alusiva”. Además aseguró que continúan con las tareas de descacharrado en diferentes zonas de la capital.



Turismo

Por el recambio turístico de la segunda quincena y la llegada de visitantes de provincias vecinas (algunas consideradas endémicas) por las fiestas populares, el doctor Insaurralde adelantó que la próxima semana reforzarán los trabajos de control.

“Vamos a seguir con el tema de promoción, y por el recambio de este fin de semana vamos a estar atentos sobre todo a la pesquisa de febriles. Se trabajará desde todos los centros de salud y se pedirá a los profesionales que estén atentos ante cualquier síntoma, sobre todo si esa persona viajó a países como Brasil, donde hay gran cantidad de casos no sólo de dengue, sino también de zika y chikungunya”, expresó el funcionario de la cartera sanitaria local.

El próximo lunes también volverán a colocar las ovitrampas. “Esta herramienta sirvió mucho en cuanto al control de vectores en los barrios, por las vacaciones se dejó de colocar durante unas semanas pero se volverá a trabajar en esto”, indicó.



Alacranes

Así como informaron a este medio desde la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Corrientes, el doctor Insaurralde también señaló que hasta el momento no se ha notificado oficialmente acerca de personas picadas por alacranes. A la vez recordó los cuidados que hay que tener ante este animal.

“Sí sabemos que están presentes por la época del año, hay que tener en cuenta que el veneno de estos no es similar al del alacrán del desierto. Suelen aparecer en lugares oscuros y húmedos”, dijo.

Leishmaniasis

Entre agosto y diciembre del 2015 hubo un brote de leishmaniasis y durante todo ese año se registró 68 casos. El año pasado este número disminuyó, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia, sin embargo continuarán haciendo prevención.

“La próxima semana, junto con la Facultad de Veterinaria y una bióloga del Conicet, iremos al barrio Río Paraná, San Cayetano y Riachuelo, que son los lugares donde más casos hubo cuando fue el brote, para hacer control y colocación de trampas”, contó Insaurralde