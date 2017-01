El jugador argentino que podría ser refuerzo del Chapecoense

El defensor de Rosario Central, Esteban Burgos, es seguido de cerca por los dirigentes de la entidad brasileña





Chapecoense transita la etapa final de la reconstrucción de su plantel futbolístico luego de la dura tragedia que enlutó al mundo entero a fines de noviembre del año pasado cuando se cayó el avión que trasladaba a la delegación de la institución. En ese proceso aparece el apellido de un argentino como opción para afrontar las siete competencias de la próxima temporada.



Se trata de Esteban Burgos, defensor sin lugar en Rosario Central que acaba de contratar al uruguayo Paolo Montero como entrenador. Según el canal TyC Sports, el elenco de Santa Catarina podría iniciar las negociaciones formales con el jugador.



Burgos arribó en enero del 2016 al elenco de Rosario a préstamo por 18 meses, proveniente de Godoy Cruz. No tuvo el espacio esperado, ya que sólo disputó 19 partidos y marcó un gol –contra Villa Mitre por Copa Argentina–.



El marcador central de 25 años nacido en la provincia de Salta comenzó su carrera en Gimnasia y Tiro antes de pegar el salto a Talleres de Córdoba. Tras su estadía en Godoy Cruz, recaló en el Canalla.





El club brasileño presentó formalmente ayer al mediocampista Moisés (de Gremio) y al lateral izquierdo Reinaldo (San Pablo). Si bien venían entrenando desde hace semanas al mano del técnico Vagner Mancini, el club acostumbra a hacer oficial las contrataciones cuando están cerradas las cuestiones burocráticas.



En total, Chapecoense ya formalizó la llegada de 13 futbolistas, aunque otros 10 están junto al plantel y esperan firmar el contrato para sacarse la característica foto con la camiseta.



Si se concreta finalmente el arribo de Burgos al Chapecó serían dos los argentinos en las filas de los brasileños, ya que el delantero Alejandro Martinuccio era parte de la institución desde antes del accidente y salvó su vida por estar lesionado, lo que lo llevó a no viajar.





Entre los 71 muertos que se registraron tras la caída del vuelo de LaMia en las inmediaciones de Medellín había 22 futbolistas del plantel profesional. Otros tres salvaron su vida, aunque a diferencia de Neto y Alan Ruschel, el arquero Jackson Follman no podrá seguir jugando tras sufrir la amputación de su pierna derecha.



El 21 de enero Chapecoense afrontará su primer partido oficial de la temporada en el amistoso que tendrá contra el actual campeón brasileño Palmeiras, quien se hará cargo de los costos del encuentro y donará la totalidad de los ingresos recaudados al club rival. El año será agitado para los de Santa Catarina, ya que deberán afrontar la Copa Libertadores, Brasileirao, Campeonato Catarinense, la Primeira Liga, la Copa de Brasil, la Recopa Sudamericana y la Suruga Bank.