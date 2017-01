La Selección recibirá a Chile en el Monumental

Sábado, 14 de enero de 2017

Argentina será local en el estadio de River. La Junta Interventora de la AFA eligió ese escenario porque permite una mayor recaudación





La novela llegó a su fin y la selección argentina recibirá a Chile, por la fecha número 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Monumental. Aunque se había barajado la posibilidad de jugar en la Bombonera, idea que el propio entrenador Edgardo Bauza había apoyado, se decidió que el conjunto "Albiceleste" vuelva a la cancha de River.



Finalmente, la Junta Interventora de la AFA se decidió por el estadio de Núñez para el duelo del próximo 23 de marzo debido a que cuenta con más localidades, lo que implica una mayor recaudación.



El DT de la Selección confirmó que se reunió con Armando Pérez y Javier Medín, presidente y vice de la Junta Interventora, y que ambos le comunicaron la determinación de jugar en River por una cuestión de "recaudación y protocolos", entre otras cuestiones.



"Los jugadores ya me habían manifestado que no tenían problema de jugar en cualquier lado. Lo más importante no es el lugar, sino que podamos ganar ese partido", dijo "El Patón" en diálogo con "La oral deportiva" por Radio Rivadavia.





En tanto, Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, anunció desde Estados Unidos, donde el plantel del "Millonario" realiza su pretemporada, que el encuentro de Argentina ante los dirigidos por Juan Antonio Pizzi tendrá al Monumental como escenario. Además, anticipó que el club no cobrará el alquiler -equivalente al 10% de la recaudación- como una forma de cooperar con la delicada situación económica que atraviesa la AFA.



La posibilidad de jugar en la cancha de Boca había generado una polémica en el seno de la Selección. Bauza se había manifestado en reiteradas ocasiones a favor de disputar el encuentro ante los transandinos en ese escenario y hasta había asegurado que fueron los jugadores quienes lo pidieron. Sin embargo, Javier Mascherano desmintió al DT y sostuvo que los futbolistas no habían realizado ninguna exigencia. A la hora de tomar la decisión, pesó más la opinión de la Junta Interventora y de su presidente, Armando Pérez.



El encuentro ante Chile marcará el regreso de la Argentina al Monumental. El último partido que disputó en ese estadio fue el 13 de noviembre de 2015, en el empate 1-1 ante Brasil por la tercera fecha de las Eliminatorias. Luego, el conjunto nacional jugó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba (2-0 a Bolivia y 0-1 ante Paraguay), en el Malvinas Argentinas de Mendoza (1-0 a Uruguay) y en el Bicentenario de San Juan (3-0 a Colombia).