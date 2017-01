Provincia paga los $1.700 y completa en enero una inversión extra $3 mil por agente Sábado, 14 de enero de 2017 El jefe de la cartera económica provincial, Enrique Vaz Torres, confirmó el inicio del cronograma de pago del plus remunerativo no bonificable, normal y habitual.



El adicional se pagará entre este lunes 16 y el miércoles 18; el primer tramo ya estará disponible desde el este sábado 14, en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes S.A. De esta manera la Provincia avanza con la ejecución de una inversión salarial de 3.600 millones de pesos en 45 días, con los pagos de adicionales, medio aguinaldo, sueldos de diciembre y enero.





El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó el inicio del cronograma de pago del plus remunerativo no bonificable, normal y habitual, de 1.700 pesos. El jefe de la cartera económica indicó que el adicional se abonará entre este lunes 16 y el miércoles 18 de este mes, y anticipó que el tramo correspondiente al primer día estará disponible a partir de este sábado 14 en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes S.A.



En enero, el Gobierno Provincial invertirá así una suma de $3 mil por agente, adicionales al sueldo, sumando los pagos del bono extra de $1.300 pagado por única entre el 9 y el 11, y el plus remunerativo de $1.700, entre el 16 y el 18.



La liquidación de este beneficio, que sostiene la gestión del gobernador Ricardo Colombi desde 2013, alcanza a unos 75 mil agentes, activos y pasivos, dependientes de la administración pública provincial.



De esta manera, la Provincia avanza con la ejecución de una inversión salarial de 3.600 millones de pesos en 45 días, con los pagos de adicionales, medio aguinaldo, sueldos de diciembre y enero.



“Por previsibilidad y sustentabilidad, la gestión a cargo del doctor Colombi en la Provincia ya confirmó que el pago del haber de enero se concretará entre los días 24, 25 y 26 de este mes; en articulación con el Banco de Corrientes se están definiendo los montos por tramos y cuando estén definidos se brindará la información”, afirmó Vaz Torres.







LOS TRAMOS



El titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas detalló que este lunes 16, percibirán el adicional los agentes, activos y pasivos, con documento nacional de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3, éste tramo estará disponible en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes desde el sábado 14; el martes 17, cobrarán los D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y finalizará el cronograma el miércoles 18 de este mes.



“En octubre pasado el Gobierno Provincial aumentó a $1.700 el plus, y tomó la decisión de convertirlo remunerativo, no bonificable, este adicional que de bolsillo se percibe en $1.300 tras los aportes correspondientes al sistema de salud y previsional”, explicó el jefe de la cartera económica.



Sólo en 2.016, el plus acumuló una suma de $14.100 adicionales al sueldo, invertidos por agente en actividad y jubilado. En enero del año anterior se otorgó un pago extraordinario de $900; entre enero y septiembre se abonó el plus de $900 por agente; y entre octubre y diciembre pasado la inversión del Estado por agente ascendió a $1.700.