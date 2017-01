Los Gladiadores cayeron en el debut ante Dinamarca

Sábado, 14 de enero de 2017

Los comandados por Eduardo Gallardo perdieron 33-22 ante uno de los candidatos al título





La Selección argentina masculina de handball, también conocida como Los Gladiadores, no pudo hacer pie en su estreno en el Mundial de Francia contra uno de los candidatos al título. Perdieron 33-22 ante Dinamarca, actual campeón olímpico.



El combinado albiceleste, que tuvo la ansiada vuelta de Diego Simonet, la principal figura nacional (no estuvo en Río de Janeiro a raíz de una rotura de ligamento cruzado en una de sus rodillas), llegó a suelo galo con la ilusión de mejorar su histórico duodécimo puesto, alcanzado en Suecia 2011 y Qatar 2015.



El camino que deberá sortear el cuadro comandado por Eduardo Gallardo no será sencillo de ahora en más. El destino le deparó caer en el Grupo D, donde jugarán, además de los daneses, contra Suecia, Qatar (subcampeón mundial), Bahrein (subcampeón asiático) y Egipto (campeón africano). Los mejores cuatro avanzarán a 16avos de final.







Dinamarca tuvo entre sus filas a Mikkel Hansen, elegido el mejor jugador del mundo en 2011 y 2015, que marcó seis goles y se erigió como el máximo anotador del partido, compartiendo la condición con el argentino Federico Fernández.



Tras este debut, el calendario argentino continuará el domingo 15 ante Suecia (10.45); el martes 17 ante Qatar (13.45); el miércoles 18 contra Egipto (10) y el viernes 20 cerrará frente a Bahréin (10).



Estadio: Accord Hotel Arena (Paris)