Regatas se llevó el juego al final ante La Unión

Jueves, 12 de enero de 2017

Apostando a una media cancha explosiva en los últimos minutos, para dar vuelta una desventaja de ocho puntos, Regatas dio vuelta un partido que lo tenía perdido para ganar por 103 a 98 en el reinició de la Liga.



Quinteros y Sims volvieron a aportar gol y categoría, y Vidal conducción para cerrar el juego.





>Apostando a una media cancha explosiva en los últimos minutos, para dar vuelta una desventaja de ocho puntos, Regatas Corrientes dio vuelta un partido que lo tenía perdido para ganar por 103 a 98 en el reinició de la Liga Nacional. Quinteros y Sims volvieron a aportar gol y categoría, y Vidal conducción para cerrar el juego.



>Con una ofensiva fluida, con mucha efectividad, arrancó Regatas el juego al punto que promediando el cuarto ganaba 19 a 6, con importantes aportes de Espinoza, Martina y Quinteros. En La Unión sólo Francis convertía (los seis puntos de los formoseños), hasta que una ráfaga de triples lo volvió al juego dejando el marcador en 23 a 20, con precisamente un triple de Konsztadt, a falta de dos minutos para el final del cuarto, que finalmente quedó en 27 a 23 para los correntinos.



>Con una seguidilla de puntos de Elsener, once puntos en el cuarto, La Unión empató el juego en 35 puntos, a los tres minutos. A partir de allí fue palo a palo, con tantos para todos los gustos, con triples de uno y otro lado, ya con los ofensivas superando claramente a las defensas, hasta que Regatas logró hacer una diferencia mínima para ganar el primer tiempo por 51 a 50.



>Las cosas no variaron en el tercer cuarto, aunque ahora La Unión empezó a mandar en el marcador con un García intratable, aunque Sims se las ingenió para que el mejor momento de la visite no se refleje en el score. También Quinteros aportó lo suyo, pero el equipo de Narvarte estaba haciendo mejor las cosas y con una banca activa y la figura de García se quedó con el parcial para entrar al último cuarto ganando por 79 a 74.



>La Unión tomó una ventaja de ocho puntos, 80 a 88 a los cuatro minutos, con un Gamboa>gravitante. En el peor momento de Regatas, Piccato tomó una decisión clave mando a Vidal a la base y a Sims y a Quinteros a jugar de doble escoltas. Fue acertada tanto en ataque pero también en defensa, ya que gracias a dos recuperos y triples de Ramírez Barrios y Sims, empató el juego en 90 a los 6 minutos, y después controló el juego, con un Quinteros inspirado, para entrar a jugar el último minuto ganando por 101 a 92, y así quedarse con una sufrida victoria por 103 a 98.

>

>La Síntesis>

>Regatas (103): Donald Sims 22, Paolo Quinteros 26, Pablo Espinoza 14, Javier Saiz 3, y Fernando Martina 15 (FI); Fabián Ramírez Barrios 3, Chevon Troutman 9, Santiago Vidal 8, Juan P. Arengo 3, y Marco Giordano 0. DT: Gabriel Picatto.

>La Unión (98): Alejandro Konsztadt 9, Diego García 19, José Vargas 5, Facundo Piñero 12, y Torin Francis 11 (FI); Alexis Elsener 14, Pablo Orlietti 6, Eduardo Gamboa 16, y Jeremías Sandrini 6. DT: Guillermo Narvarte.

>Progresión: 27/23, 51/50 (24/27), 74/79 (23/29), y 103/98 (29/19).>Árbitros: Diego Rougier y Oscar Martinetto.

>Estadio: Regatas Corrientes.