Suárez, contra la dirigencia por la renovación de Messi

Jueves, 12 de enero de 2017

El delantero uruguayo se mostró fastidiado por cómo se están manejando los directivos culés para conseguir retener a la “Pulga”





Aunque el triunfo y posterior clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey –ante Athletic Bilbao- por 3 a 1 trajo algo de tranquilidad, hay un tema que inquieta e impacienta a los futbolistas y aficionados del club: la renovación de Lionel Messi.







La Pulga está atravesando un 2017 de ensueño, al marcar un gol de tiro libre en tres juegos de manera consecutiva. Pese a esto, Óscar Grau, director ejecutivo de la entidad azulgrana, sorprendió ayer con sus declaraciones al afirmar que hay que "mantener la cabeza fría y no perder el sentido común" en la negociación.







Estas palabras cayeron muy mal en uno de los laderos del argentino: Luis Suárez. El uruguayo, tras cosechar su gol 100 en Barcelona, dejó una picante frase para los mandatarios: "Messi es el mejor jugador del mundo, lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común".



Si bien los dirigentes culés confían en llegar a un acuerdo y el rosarino en más de una ocasión expresó que su anhelo es retirarse en el club que lo cobijó desde pequeño, lo cierto es que el tiempo pasa y las partes aún no se han acercado.