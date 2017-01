Desesperada búsqueda de un mochilero argentino en Perú

Jueves, 12 de enero de 2017

Rodrigo Segovia tiene 22 años y es de Paraná. Desapareció cuando inspeccionaba un río en el pueblo Quince Mil, cercano de Cuzco. Hay varias versiones sobre lo ocurrido





Un joven mochilero argentino es intensamente buscando en Perú luego de haber sufrido un accidente en la localidad de Quincemil, a unas siete horas de la ciudad de Cuzco. Rodrigo Segovia tiene 22 años, y al momento de desaparecer estaba junto a otras tres personas, dos mujeres francesas y un hombre chileno.



De acuerdo con la declaración de algunos testigos, el grupo se estaba bañando en un río, cuando las dos mujeres empezaron a ser arrastradas por la corriente. Según las primeras versiones, Rodrigo se habría arrojado al agua para ayudarlas, pero fue él quien resultó arrastrado por la corriente. Las mujeres francesas y el joven chileno se encuentran bien, pero Rodrigo no apareció.







El propietario del hostel Aguaymanto de Cuzco, un hombre de apellido González, confirmó a Infobae que Rodrigo dejó ese alojamiento a comienzos de esta semana, y que "se fue con unos chicos de Argentina, una peruana y un peruano" rumbo a Quincemil. El hombre además confirmó que una de las versiones es que cuando Rodrigo se arrojó al agua para ayudar a las mujeres francesas, "lo agarró el remolino, lo ha metido y ya no ha aparecido".



El propietario del hostel explicó que cuando Rodrigo se arrojó al agua, el joven tenía pantalón largo, y "eso no lo ayudó mucho (porque) no te puedes mover bien" cuando se moja la ropa.



Otra versión del hecho sostiene que el joven fue arrastrado por un alud, que son frecuentes en la zona en esta época.



El registro de conducir hallado por la Policía Nacional de Perú

La realidad es que tras la denuncia, la Policía Nacional comenzó el rastrillaje y hallór una mochila con documentación del joven argentino. A partir de esos datos personales, el Consulado Argentino en Lima se puso en contacto con los familiares del joven en Paraná. Sus padres decidieron viajar y llegarán a Perú en las próximas horas para sumarse a la búsqueda.



Mientras tanto, amigos y allegados difundieron en las redes sociales imágenes de Rodrigo y solicitaron la colaboración de quienes tengan datos que ayuden a localizarlo.





El último lugar donde Rodrigo Segovia estuvo alojado es el Hostel Aguaymanto, un albergue de mochileros en Cuzco, donde quienes se hospedan también participan de distintas actividades culturales. El pasado fin de semana realizaron allí la primera transmisión de radio del establecimiento, evento del que participó Segovia y se fotografió junto a otros visitantes.



El pueblo donde desapareció Rodrigo está localizado a unas siete horas de esa ciudad ecuatoriana, y se encuentra en la Selva del Cuzco, a más de 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Quienes lo visitaron aseguran que es una zona de difícil acceso. Y advierten sobre las abundantes precipitaciones, que son particularmente intensas en los meses de verano.