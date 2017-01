El técnico de Los Pumas calificó de "payasos" a los All Blacks Martes, 10 de enero de 2017 El entrenador del seleccionado de rugby diferenció al actual combinado neozelandés del de generaciones pasadas



Daniel Hourcade deslizó una crítica para la actual generación de los All Blacks, a los que no dejó de reconocer por lo deportivo. Vinculó la danza previa a cada partido con el marketing y dejó algunas frases interesantes sobre el rugby en general.





"El haka no asusta, tiene que ver con el merchandising… Algunos equipos lo toman a mal y se les acercan, como los samoanos. Vos ves el haka del siglo pasado y los de ahora… Son unos payasos", expresó entre risas el entrenador de Los Pumas, quien al mismo tiempo reveló que muchos les piden que reaccionen ante el rito neozelandés, pero él los detiene: "¿Están locos? Mirá si se enojan en serio, ja".







Por hegemonía histórica, pergaminos y el ADN de los oceánicos, para Hourcade "van a seguir siendo los mejores" y estimó que tienen para tres o cuatro selecciones de primer nivel para armar. De todas maneras, se la jugó: "Antes del 2019 les vamos a ganar".





El vaticinio emitido en el programa De Caño Vale Doble (Radio 10) vino acompañado de otra afirmación que endulzó el oído de los jugadores nacionales: "El sentido de pertenencia no es algo que se entrena, sino que se logra. Por eso Los Pumas llegan a competir en un gran nivel contra los mejores del mundo". Y marcó el tercer lugar en el Mundial 2007 como el punto de inflexión, ya que el número de rugbiers en el país pasó de 50 mil a 120 mil.



Entre otras opiniones, el estratega tucumano de 58 años admitió haberse agarrado a trompadas en varios terceros tiempos y se refirió a los sistemáticos hechos de violencia que ponen bajo la lupa a los rugbiers: "Son hechos aislados como cualquiera en la sociedad".



LA SIMPATÍA BRITÁNICA POR ARGENTINA

En octubre pasado, Argentina se enfrentó a Australia en Twickenham y Hourcade sintió el apoyo de los locales en Londres. "Los ingleses tararearon nuestro himno y nos aplaudieron, se hicieron fanáticos. Y pensar que nosotros les cantábamos 'el que no salta, es un inglés'… Un papelón".