Martino se lleva a otro argentino a la MLS

Martes, 10 de enero de 2017

El “Tata” está a punto de cerrar la llegada de otro compatriota para el Atlanta United







Gerardo Martino continúa dándole forma a un proyecto que está amaneciendo. El Atlanta United lo contrató para comandar las filas de un nuevo club que militará en la MLS y con varios elementos del continente sudamericano, delinea el plantel con el que competirá. El nombre que quedó al caer es un conocido suyo: Martín Demichelis.



El defensor de 36 años acaba de rescindir su contrato con el Espanyol de Barcelona, donde firmó a mediados de 2016 por una temporada tras haber jugado en el Manchester City. Considerado por Edgardo Bauza en las últimas convocatorias, pieza del Tata durante su ciclo en la Selección y titular en la final frente a Alemania en Brasil 2014, Micho armaría las valijas.



En los últimos mercados, el apellido del ex River había sonado para reforzar al Millonario, aunque las tratativas no prosperaron y en el actual, Marcelo Gallardo se abocó en reforzar otras líneas.





El Atlanta United comenzará su participación en el certamen norteamericano a principios de marzo, cuando reciba al New York Red Bulls por la primera fecha de la Conferencia Este. El ex San Lorenzo Héctor Villalba y el paraguayo ex Lanús, Miguel Almirón, son otras de las caras nuevas que tendrá el conjunto rojinegro.