Miriam Lanzoni se puso de novia con un millonario

Martes, 10 de enero de 2017

Tras su separación de Alejandro Fantino, la actriz está en pareja con el empresario Christian Halbinger





En octubre de 2016, Miriam Lanzoni confirmó su separación del conductor Alejandro Fantino. "No hubo terceros ni terceras de por medio, sino mi necesidad de estar sola", contó en ese momento la actriz en una entrevista con revista Gente.





A cuatro meses de la ruptura, la ex de la figura de América está nuevamente en pareja. ¿Quién es el afortunado? Christian Halbinger, un empresario, de 34 años, dueño de una empresa de juegos de Casinos.





En estos días, Mariam viajó a Punta del Este para pasar una semana junto a su nuevo novio. Los paparazzis fotografiaron a la actriz en la dicha ciudad paseando y haciendo compras acompañada por Halbinger.





Según contaron allegados a la pareja, se conocieron por amigos en común y empezaron a mandarse mensajes a fines de octubre de 2016, poco después de la separación de Miriam y Fantino.



Halbinger es un hombre deportista (fanático de los deportes acuáticos) divorciado, padre de dos hijos y de muy bajo perfil. Quienes lo conocen aseguran que está muy enamorado de la ex del conductor.