San Lorenzo venció a San Martin y se quedó con el Súper 4 Domingo, 08 de enero de 2017 Una noche negativa tuvo San Martín de Corrientes que volvió a resignar una final en la máxima categoría no pudo coronar un arranque de año con aspiraciones.

Cayó en su estadio 70-59 ante San Lorenzo, que se llevó la segunda edición del Súper 4 Circus jugado en Corrientes.



Fue una buena producción del conjunto visitante que pudo festejar y confirmar el presente ganador. Marcos Mata fue la gran figura de la noche (además elegido MVP) con 17 puntos y 12 rebotes, mientras que Matías Lescano fue el que más aportó en ofensiva, con 13 puntos.



El trabajo local también tuvo el aporte del cubano Reynaldo García Zamora, con 12 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, pero no alcanzó.



Algunos ajustes iniciales en defensa le dieron el arranque necesario a San Martín (9-5, en 3’) para poder encontrar una ventaja que le permitiría la tranquilidad en la marca y las ofensivas.

Varios minutos tuvo el local con solvencia en ofensiva y sacando réditos de la concentración de la marca (13-8 en 5’).



Pero “bombas” de Aguirre (2) y Mata permitían a San Lorenzo emparejar las acciones y mantenerse cerca en este cuarto inicial (13-13), y ese juego del perímetro (triples de Díaz y Deck) le daba un cierre con el protagonismo en el score (15-16).



A San Martín le costaba personal sostener la defensa del perímetro visitante que seguía anotando desde larga distancia (27-28 en 3:30 del 2C), pero cambió la defensa y recuperó bolas



Con el armado de Cantero y la ayuda de Faggiano, el juego local cerró bien el primer tiempo.

Otra vez los problemas en la defensa de San Martín provocó el mejor momento de la visita, que sostuvo su dominio con el juego de Aguirre, Díaz y Deck para establecer el parcial de 15-2 (40-50 en 5’).



Promediando el tercer cuarto, el juego interno de San Martín perdió el juego de Wood (lesionado en su tobillo derecho) y el local sintió esa ausencia.



Un triple clave de Lescano (restando 2:30) y dos defensas consecutivas devolvieron el alma al local que comenzaba a cerrar más cerca el tercer cuarto (46-52). Fue una noche floja para San Martín desde la línea de tiros libres y fue decisivo para que el parcial se cierre 19-9 para los “azulgranas”.



En el inicio del cuarto final, Mata conectó un doble desde lejos y instantes después fue Safar el que anotó de tres (59-47) y estableció otra vez largas distancias.



San Martín no pudo corregir algunas falencias que las potenció con el correr de los minutos y San Lorenzo sostenía sus ilusiones con defensa y ofensivas claras.



Fue una gran chance desperdiciada por el conjunto correntino y confirmó el momento de San Lorenzo en la Liga Nacional, con otro título.



San Martín de Corrientes 59

Juan Pablo Cantero 6, Reynaldo García Zamora 12, Federico Aguerre 5, Leonardo Mainoldi 8 y Jermeiah Wood 4 (fi), Lucas Faggiano 9, Matías Lescano 13, Damián Tintorelli 2 y Lucas González 0.

DT.: Sebastián González.



San Lorenzo de Almagro 70

Nicolás Aguirre 11, Guillermo Díaz 12, Marcos Mata 17, Mathias Calfani 4 y Jerome Meyinsse 2 (fi), Matías Sandes 6, Gabriel Deck 9, Santiago Scala 3 y Selen Safar 6.

DT: Julio Lamas.



Estadio: “Fortín Rojinegro”.

Arbitros: Alejandro Chiti, Juan Fernández y Fabricio Vito.

Parciales: 20-23, 38-35, 47-54 y 59-70.