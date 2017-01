“No nos van a dividir, ECO va a ofrecer la mejor opción para seguir gobernando” Sábado, 07 de enero de 2017 El vicegobernador Gustavo Canteros señaló que “he leído algo que no tiene nada que ver ni con mis convicciones ni mucho menos con mi forma de actuar en la política"

"No es mi estilo marcar la cancha a nadie, mucho menos aún al Gobernador. Decir eso es una barbaridad, con Ricardo Colombi hace años que venimos caminando la provincia, con él me une la mejor relación, el reconocimiento de su capacidad de conducir nuestro espacio y la vocación compartida de que este proyecto continúe gobernando Corrientes”



“Respeto todas las opiniones, pero la gente debe saber que habrá todo tipo de operaciones para intentar generar la división dentro de nuestro espacio y hacer retroceder la provincia. Frente a esto mi posición es muy clara: no nos van a dividir, ECO va a ofrecer a la ciudadanía de Corrientes la mejor opción para seguir gobernando la provincia con nuevos desafíos, pero preservando la estabilidad que la inmensa mayoría de la ciudadanía valora y apoya”.

Finalmente, al ser consultado sobre su decisión de aspirar a ser gobernador, Canteros dijo que “se trata de una contribución, es fundamental que este proyecto continúe para adelante. “Pero mi decisión no va en contra de nadie y ECO, legítimamente, tiene muchos dirigentes con capacidad de postularse para continuar defendiendo nuestras banderas”.