Boca tendría apalabrado un viejo anhelo de Guillermo para junio

Domingo, 08 de enero de 2017

La dirigencia del elenco xeneize contaría con un acuerdo de palabra con un futbolista deseado por el “Mellizo”



Desde que llegó a Boca, Guillermo Barros Schelotto tiene un nombre en su cabeza: Paolo Goltz. El director técnico lo conoce muy bien de su paso por Lanús (juntos consiguieron la Copa Sudamericana 2013) y considera que el marcador central es clave para mejorar el nivel defensivo del elenco xeneize.



Si bien en este mercado de pases los cupos son limitados y están abocados a los arribos de Mariano Andújar (por la lesión de Guillermo Sara) e Ignacio Piatti (para suplir la ida de Carlos Tevez a China), la dirigencia del club de La Ribera también piensa a futuro y ya comenzó las charlas con el futbolista.





Según aseveran en Fox Sports, Boca tendría un acuerdo de palabra con Goltz para que se ponga la azul y oro a partir de junio, donde los equipos argentinos no tendrán restricciones a la hora de incorporar.



Esta operación estaría sujeta a que el Xeneize no está dispuesto a pagar la opción de compra que le puso Palmeiras a Fernando Tobio, jugador que no sería del total agrado del entrenador.