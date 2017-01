Belgrano se negó a viajar en un avión con desperfectos Domingo, 08 de enero de 2017 El plantel del equipo cordobés tenía que trasladarse a Chile, pero la aeronave tuvo fallas eléctricas antes del despegue y optaron por no volar



Belgrano de Córdoba se disponía a viajar para Chile, donde hará parte de su pretemporada, pero por desperfectos en el avión que ya había abordado el plantel, decidieron dar marcha atrás.



La aeronave de Sky Airlains, con fecha de despegue a las 20.50 de ayer, registró fallas eléctricas cuando empezó a moverse por la pista. Jamás remontó vuelo desde el aeropuerto Pajas Blancas y los dirigentes piratas explicaron a través de un comunicado por qué prefirieron no volar.



"Transcurrido un tiempo prolongado en pista, sin dar mayores explicaciones, la compañía aérea anunció un desperfecto. Luego, que el mismo estaba solucionado y que el vuelo comercial se iba a realizar.



En ese momento los pasajeros, entre ellos nuestra delegación, se encontraban en un marco de desconcierto ante la situación vivida en la aeronave.

De parte de la dirigencia del Club, se decidió descender y que la delegación quede en Córdoba, para garantizar la integridad física y psicológica de nuestros jugadores, cuerpo técnico y empleados", fue la argumentación oficial.





Esta mañana, los futbolistas se entrenaron en el predio de Villa Esquiú, mientras que los miembros de la comisión directiva mantiene charlas con la empresa Sky para fijar una nueva fecha de vuelo camino a la ciudad trasandina de La Serena.



Sin lugar a dudas, el recuerdo fresco de la tragedia del Chapecoense jugó un papel importante en la decisión que tomó la entidad celeste. Un video dentro del avión mostró cómo se vivió el momento de la falla eléctrica.



MADELÓN BORRÓ A CUATRO JUGADORES

El entrenador comunicó que Mario Bolatti, César Picante Pereyra, Iván Etevenuax y Nahuel Luján no van a ser tenidos en cuenta el próximo semestre. Buscan nuevos horizontes.