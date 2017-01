Investigan al ex comisario y policías por un caso de trata Jueves, 05 de enero de 2017 Él y otros tres agentes de la Bonaerense están sospechados de haber devuelto a la víctima a su captora, una mujer que la sometía a explotación laboral en un complejo de viviendas



Habrá tenido mejores comienzos de año el (ahora) ex comisario Sergio Urrutia. Porque el de 2017 se parece bastante a una pesadilla. Apenas tres días después de ser desplazado de su cargo al frente de la comisaría 1a. de Villa Gesell por la actuación de la Policía en los incidentes con jóvenes que celebraban la noche de Año Nuevo, ahora también quedó en el centro de una investigación por complicidad en un caso de trata de personas que tuvo como víctima a una chica salteña de 22 años.



La historia se conoció ayer, pero la Justicia la descubrió el 30 de diciembre. Urrutia y otros tres agentes de la Bonaerense en Villa Gesell están sospechados de haber devuelto a la víctima a sus captora, una mujer de mediana edad (también imputada) que la sometía a explotación laboral en un complejo de viviendas y le había retenido el DNI.



El caso llegó a la Justicia después de que la chica logró escapar de la casa donde trabajaba, en el centro de esta ciudad. Un vecino de Villa Gesell la encontró en la terminal de ómnibus, llorando y pidiendo ayuda para volver a Salta. La víctima le contó entre sollozos que la estaban explotando en el trabajo, que la maltrataban y que no podía recuperar su documento.





El hombre la llevó a la comisaría, pero fue testigo de cómo la policía hablaba con la mujer que la esclavizaba. Según fuentes del caso consultadas por Infobae, el vecino escuchó que un agente de la Bonaerense le decía por teléfono a la captora: "Ya la encontramos, ahora la llevamos". La situación lo inquietó y denunció el hecho en la Fiscalia de Instrucción de Villa Gesell.



Un rato después, la fiscal Verónica Zamboni y agentes de la policía Federal actuaron de oficio y fueron a rescatar a la víctima al domicilio donde presuntamente era explotaba. "Al principio la mujer fue reticente, pero luego hizo salir a la chica. Después se resistió a entregar el DNI aunque lo conseguimos y pusimos en resguardo a la joven", explicó una fuente judicial a Infobae.



La víctima contó ante Zamponi y la ayudante Carina Galante -a cargo de los temas de trata en la fiscalía de Madariaga- que había conseguido el empleo en tareas domésticas en Salta el 9 de diciembre. Allí trabajó hasta el 22, cuando junto a su explotadora viajaron a Villa Gesell. La situación para la chica se complicó cuando hicieron escala en Buenos Aires. Ahí, la mujer le quitó el DNI.



Según denunció la víctima, hubo maltrato físico, psicológico y no le pagaban. Aprovechó una distracción en la casa y se escapó

Cuando llegaron a Villa Gesell, el día 23, todo empeoró. Según denunció la víctima, hubo maltrato físico y psicológico y no le pagaban. En su declaración ante la Justicia ella contó que le pidió a su empleadora volverse a Salta, pero la mujer le dijo que para conseguir el dinero del pasaje tenía que completar el mes de trabajo, hasta el 9 de enero, y en ese momento le iba a pagar con el ticket de vuelta. El viernes 30 de diciembre la víctima no aguantó más y aprovechó una distracción en la casa y se escapó.



"La primera medida fue resguardarla. Ahora que la trasladamos a su casa y está con su familia, avanzaremos en la causa, la prioridad era ella", comentó una fuente judicial, que también destacó el compromiso del vecino: "Vio algo sospechoso de parte de la Policía y se animó a denunciarlo. Poca gente tiene ese valor".



El caso ahora está dividido en dos causas. El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzo investigará a la mujer, quien está libre pero imputada, en principio, por el delito de trata de personas. En tanto, la fiscalia de Villa Gesell deberá seguir el rastro de la posible complicidad de Urrutia y otros tres policías, quienes fueron imputados de manera provisoria por el delito de "privación ilegal de la libertad y encubrimiento agravado".



"Estamos apoyando el trabajo de la fiscal Zamboni y además nosotros lo investigaremos con Asuntos Internos", comentó una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense a Infobae.