La foto de la mujer bombero exhausta que se hizo viral

Jueves, 05 de enero de 2017

Luciana Rizzo, una bombero voluntaria del partido de Vilarino, en la provincia de Buenos Aires, quedó retratada mientras descansaba en el medio de la tierra tras combatir los incendios.



La foto fue compartida más de 7.500 veces en Facebook



Los incendios en diferentes puntos del país no se detienen. Desde la última semana del 2016 hasta hoy, se estima que el fuego ya devoró unas 800.000 hectáreas entre las provincias de Buenos Aires, Río Negro y La Pampa y por momentos parece que el trabajo exhaustivo de los bomberos no llega a ser suficiente.



La imagen de desolación, desesperación, agotamiento y hasta derrumbe se pudo ver en la jornada del miércoles, cuando la foto de una mujer bombero de Pedro Luro, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dormida en el medio de la tierra tras luchar contra el infierno, se hizo viral en todas las redes sociales.



Se trata de Luciana Rizzo, una de los tantos bomberos voluntarios del partido de Villarino que luchan las 24 horas para poder controlar un fuego que se mostró, hasta el momento, indomable.





"Después de haber trabajado varias horas, se nos quedó fuera de servicio el móvil… y caí agotada del cansancio y me dormí en el piso", relató Rizzo en la cuenta de Facebook "Bomberos de todo el mundo".



La joven de 23 años advirtió que la situación en Vilarino es desesperante y lanzó un mensaje de apoyo a todo el resto de sus colegas que en el momento se encuentran en plena disputa por poder controlar el fuego.



"Todos los bomberos de la zona no dan abasto… y damos todo lo que podemos… Fuerza para todos mis colegas bomberos que están trabajando en estos momentos y nunca se rinden", añadió en su comentario.



La foto se volvió viral rápidamente en todas las redes sociales. Fue compartida más de 7.500 veces en Facebook, mientras que el propio posteo recibió elogios y mensajes de apoyo de países vecinos como Bolivia, Chile o Paraguay y hasta algunos de España.



Los incendios están arrasando el centro del país. La peor parte se la llevó, hasta el momento, la provincia de La Pampa, que ya padeció unas 400 mil hectáreas quemadas, la muerte de muchísimos animales y según las propias autoridades "la situación está incontrolable".



En la localidad de La Adela, la situación es crítica: dos personas murieron carbonizadas, se quemaron unos 100 postes de luz, lo que provocó cortes de la energía eléctrica y alambrados y el corte de las rutas 154 y 22 por precaución.