Qué juguetes y deseos piden los niños argentinos

Jueves, 05 de enero de 2017

Como todos los años los menores aguardarán ansiosos el arribo de los tres personajes mágicos para disfrutar de sus obsequios. Cuáles son los preferidos





La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar siempre tuvo su punto mágico. A pesar de que su popularidad es algo menor comparado con Papá Noel, cada 5 de enero los menores repiten el ritual de preparativos para recibirlos. Dejar las zapatillas, el plato con agua para los camellos y hasta buscar algo de pastito para alimentarlos genera una conexión de cercanía. A fin de cuentas, no se trata de un hombre barbudo que trae regalos para desaparecer sin rastros; al contrario, ellos necesitan de ese pequeño aperitivo para que sus animales puedan seguir repartiendo regalos.



Claro, antes de todos estos pasos, los niños redactan una carta con peticiones y aclaraciones de haber sido buenos todo el año para, al día siguiente, despertar con la emoción de conocer qué sorpresas encontrarán junto al arbolito. Entre la enorme cantidad de obsequios, los juguetes son, mayormente, el objeto de deseo. La variedad recorre desde los más clásicos -como autos o muñecas- hasta los de verano, ideales para disfrutar en la playa. ¿Cuáles prefieren los niños argentinos?



De acuerdo a datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete los más solicitados este año son los inflables para pileta y los juegos de playa, con una variación interanual con respecto a 2016 del 4,7% y 4,4% respectivamente. Sorprendentemente los siguen los de primera infancia, y los didácticos con material educativo. Las figuras de acción y fantasía, los juegos para deportes y los de sociedad (o de mesa) también reflejaron un importante crecimiento, oscilando entre el 3 y 3,5%.



Son muchas las personas que aún no han comprado su regalo (iStock)

Los autos y camiones junto a las muñecas y bebotes tuvieron su clásica prevalencia. Lo mismo para los juguetes de ruedas (triciclos, coches a pedal, patinetas), mientras que los disfraces se colaron como una opción original. Por el contrario, no fue la ocasión para los juguetes a control remoto, ya que mostraron un retroceso del 2,5%.



Un día de Reyes más rentable



El arribo de los Reyes Magos en 2017, parece, será con más presentes a cuestas. Los bolsos para los miles y miles de niños vendrán bastantes cargados. Es que según el balance anual de la CAIJ los juguetes de fabricación nacional alcanzaron -a partir de las ventas de fin de año- el mayor volumen en el mercado argentino. "Este año logramos incrementar la participación del juguete argentino un 1%, pasando de un pobre 3% de participación en 2001 al 51% en la actualidad", reveló el presidente de la CAIJ, Matías Furió.



Para el funcionario los juguetes nacionales son muy competitivos: "Creemos que la oferta local se puede complementar inteligentemente con la importada. La industria argentina es fuerte en los productos de didácticos, de primera infancia y para playa, andarines, triciclos, muñecas, bebotes y masas, con excelente calidad, precios accesibles y diseño".





De acuerdo al ente, las ventas de Reyes constituyen el 30% de las de fin de año. El ticket promedio de juguetes se ubicó en torno a los $ 195. "Los consumidores aprovecharon las promociones y descuentos con las tarjetas de crédito", señaló Furió. El incremento de las ventas se explicó, en gran parte, por la incorporación del juguete al Programa Ahora 12/Ahora 18. Este tipo de operación creció un 10% respecto a Navidad, explicando el 80% del total de las ventas con tarjetas de crédito.



La industria tuvo un incentivo adicional a partir de las licitaciones públicas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social, que totalizaron los $ 100 millones (7% de la facturación) y el monitoreo de las importaciones. Estos factores están permitiendo cerrar el 2016 con un nivel de facturación de US$ 147 millones (precios en la puerta de fábrica), lo que significa un incremento del 2% respecto de 2015.



Cuando el viernes los menores despierten ansiosos por descubrir los regalos, quizá algunos sepan lo que encontrarán. Los Reyes Magos, al tener noción de cuáles son los más pedidos esta temporada, felices. Los niños, más aún.