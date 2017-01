Detuvieron a una ex monja acusada de abusar de una menor Domingo, 01 de enero de 2017 La mujer era colaboradora del sacerdote Agustín Rosa, también detenido por crímenes sexuales



La ex monja María Alicia Pacheco fue detenida en Salta acusada de haber abusado de una menor. Pacheco está relacionada con el Instituto Religioso Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, fundado por el cura Agustín Rosa, quien también está detenido por abuso.



Según reveló el diario El Tribuno, Pacheco fue acusada por otra ex monja, María Gracia Ramia Damario, de 24 años, quien aseguró que a los 13 años fue abusada sexualmente por Pacheco: "Jamás le conté a mi familia lo que me había pasado con esa monja porque me daba vergüenza y lo expongo ahora porque fue algo que me marcó fuertemente", dijo Gracia en una entrevista.



Conocida como "hermana Micaela", Pacheco fue detenida ayer por la policía salteña, acusada de abuso sexual reiterado. La detención fue ordenada por la jueza de Garantías Ada Zunino, la misma que había pedido la captura del padre Agustín Rosa.





Hace unos diez días, Ramia Damario había sido indagada por la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Salta, Luján Sodero, y en su declaración contó que sufrió abusos reiterados entre 2004 y 2005, tanto dentro de la parroquia de la Santa Cruz como en su casa.



"La primera vez fue en una habitación de la parroquia donde me hizo entrar con la excusa de buscar unas cosas. Allí intentó besarme y luego se puso a llorar diciendo que se había enamorado de mí, que conmigo le pasaban cosas y yo me quedé helada", contó la mujer abusada, y explicó que los primeros contactos de Pacheco comenzaron cuando ella tenía 13 años y ella se unió a la congregación.



Ramia Damario agregó que la monja "me tocaba las piernas, me acosaba con llamadas telefónica a mi casa, me controlaba los mensajes que los chicos me hacían al celular y me repetía que estaba enamorada de mi". Además, reveló que una vez "me pidió que me quedara almorzar y luego comenzó a besarme, se subió encima mío y comenzó a moverse, mientras me pedía que la tocara". Y concluyó: "De allí en más los encuentros fueron similares, me repetía que me amaba y se alteraba cuando yo no le decía que la amaba".



La ex monja detenida fue alojada en la alcaidía de Tribunales, y se esperaba que hoy fuera indagada.