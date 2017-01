Una nena de siete años murió atropellada por un auto

Sábado, 31 de diciembre de 2016

La mamá de la menor, que la llevaba de la mano, está internada







Una nena de siete años murió y su mamá sufrió politraumatismos tras ser atropelladas por un auto que chocó con otro y se subió a la vereda en la esquina de Venezuela y Saavedra, San Cristóbal.



El trágico episodio ocurrió este viernes a las 16, cuando un VW Polo rojo impactó contra una Kangoo gris, perdió el control y atropelló a la mujer, de 47 años, y a su pequeña hija, a la que llevaba de la mano.



"La nena murió en el lugar, no se pudo hacer nada. La madre fue derivada al hospital Ramos Mejía con politraumatismos", indicó Alberto Crescenti, titular del SAME.



Crescenti dijo que la mujer no recuerda nada de lo sucedido y es asistida por especialistas. Las pericias son realizadas por personal de la Comisaría Octava.