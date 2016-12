Macri vetó la ley de expropiación del Hotel Bauen

Martes, 27 de diciembre de 2016

El Presidente rechazó la compra de la propiedad donde funciona la empresa ocupada por los trabajadores





En pleno receso legislativo, el presidente Mauricio Macri vetó la ley de expropiación del hotel Bauen, que fue votada el mes pasado por el Congreso. El reclamo de los trabajadores que ocupan el lugar lleva ya 14 años, piden el traspaso formal de la propiedad a sus manos.



El decreto 1302/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Macri, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostiene como argumentos para rechazar la expropiación que la medida favorece "exclusivamente a un grupo particularizado, sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general".



Además, el Poder Ejecutivo planteó que las "obligaciones" que se desprenden de la compra de la propiedad "resultarían sumamente gravosas para el Estado nacional".





"El proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo nacional los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población, exclusivamente en beneficio de una situación particularizada que sólo afecta a un grupo de personas que se hallan comprometidas en las actividades que se desarrollan en el inmueble en cuestión", sostiene el texto del decreto.



La expropiación del hotel Bauen, que es ocupado desde hace 14 años por una cooperativa de trabajo, se concretó en la última sesión ordinaria del Senado, cuando el proyecto recibió 39 votos afirmativos contra 17 negativos, principalmente del oficialismo y sus aliados.



Entonces, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ya había advertido el actual desenlace de la ley durante el debate en el recinto: "No podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos".



El Hotel Bauen, ubicado en Callao y Corrientes, fue construido por el empresario Marcelo Iurcovich, con el objetivo de ampliar la capacidad hotelera de los turistas que vendrían a presenciar el Mundial de fútbol de 1978. El edificio cuenta con 222 habitaciones, ocho salones para reuniones y un teatro de 400 butacas.



Desde que fue ocupado por trabajadores se convirtió en un centro cultural y sus dueños originales solicitan sistemáticamente el desalojo de la cooperativa.



La ley de expropiación del hotel Bauen no fue el único veto dictado ayer por el Presidente. También rechazó la ley que establecía el estudio obligatorio sobre trombofilia para mujeres embarazadas, y modificaciones sobre la ley de Contrato de Trabajo.



De esta manera, en lo que va de su gestión como mandatario presidencial, Macri vetó cinco leyes en total, luego del bloqueo a la ley antidespidos y la impugnación parcial al régimen de jubilación anticipada a los ex conscriptos que combatieron en las Islas Malvinas.