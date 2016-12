Nicolás Dujovne se prepara para una lucha contra el gremio de Moyano Martes, 27 de diciembre de 2016 Nicolás Dujovne, el flamante ministro de Hacienda que reemplazará a Alfonso Prat-Gay, se prepara para una lucha contra el gremio de Moyano. Así se desprende de la visión del economista, que quedó plasmada en una columna que escribió días atrás, titulada "Tal vez el problema no sea el tipo de cambio".



En el texto, publicado el 26 de septiembre en el diario La Nación, Dujovne cuestionó "un difuso consenso" instalado en la Argentina en relación a una supuesta sobrevaluación del peso, analizó cuál considera que es el cambio real actual y puso en duda varias verdades "instaladas entre empresarios, políticos y economistas".





Dujovne aseguró que no deben "cometerse los mismos errores del pasado" y alertó sobre la incidencia negativa de "los altísimos costos del transporte interno, el proteccionismo y los impuestos distorsivos", factores que atentan contra quienes venden sus productos al exterior.





En su análisis, Dujovne hizo foco en el "factor disruptivo" que representa el sindicato de Camioneros, que controla 15 ramas de la actividad, y se cuestionó si no se trata de una táctica monopólica.



Asimismo, recordó que a nivel internacional la tendencia muestra que los costos del transporte de cargas cayó en términos nominales, algo que no ocurre en la Argentina. En ese sentido, el funcionario que conducirá la política económica, remarcó que "puede y debe darse la batalla" para revertir esta situación.





A continuación, las definiciones más destacadas de Dujovne:



"Si el Gobierno sigue manteniendo un nivel muy elevado de gastos en bienes y servicios que no se comercian con el resto del mundo y financiando el déficit colocando bonos externos para luego vender los dólares localmente, la apreciación del peso será inevitable y después de un tiempo el mercado se tomará revancha recreando una nueva montaña rusa cambiaria".



"Enfocarse únicamente en el precio del dólar como el gran asunto pendiente para mejorar la competitividad de la Argentina nos dejaría sin ocuparnos de otras variables que hoy juegan un rol relevante a la hora de impedir un salto exportador: los altísimos costos del transporte interno, el proteccionismo y la presencia de numerosos impuestos muy distorsivos que se acumulan en cascada para quienes venden su producción al exterior".



"Los costos del transporte interno de mercancías medidos en dólares son hoy dos veces y media más elevados que en 2001. Lamentablemente, ello no refleja la tendencia internacional, que muestra que los costos del transporte de cargas han caído en términos nominales en los últimos 15 años".



"El factor disruptivo en la Argentina es fácil de identificar: el gremio de camioneros controla 15 ramas de actividad, que van desde todo el transporte de cargas por camión a nivel nacional e internacional, la logística petrolera, la distribución de alimentos y bebidas hasta la recolección de residuos, el transporte de caudales y otros".



"Pregunta para la Comisión de Defensa da la Competencia: ¿hay un caso de tácticas monopólicas alrededor del gremio de camioneros? ¿Se puede aplicar la lógica antimonopólica que se les aplica a las empresas a los gremios?".



"La batalla del costo del transporte puede y debe darse".